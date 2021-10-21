Красноярцам с медотводом от вакцинации объяснили, как попасть на массовые мероприятия Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярского края с медотводом от коронавируса объяснили, как попасть на массовые мероприятия, не имея QR-кода. По словам зампредседателя регионального правительства Алексея Подкорытова, достаточно показать справку о медотводе.

Напомним, что с 1 ноября в Красноярском крае начнет работать система QR-кодов. Инструкция, как скачать и пользоваться кодом здесь.

У красноярцев с медотводам сразу же появились вопросы, можно ли им посещать массовые мероприятия наравне с переболевшими ковидом и вакцинированными. Алексей Подкорытов рассказал, что это реально.

- У нас есть красноярцы, которые имеют медпротивопоказания к прививке. Им надо показать справку из поликлиники, в которой будут четкие указания — с такого-то числа по такое-то у человека есть медицинские противопоказания. Никакие другие справки рассматриваться не будут. Дополнительно необходимо сделать ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов, - заявил Подкорытов.

При этом между властями и краевым Роспотребнадзором возникли противоречия. Руководитель ведомства Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале заявил следующее:

- Если человек имеет медицинские противопоказания к прививке, то он находится в группе риска, для него как для незащищенного крайне опасно в период высоких уровней заболеваемости посещать объекты с большим количеством людей, поэтому Указом Губернатора края для него не предусмотрено посещение вышеуказанных мероприятий. Только по завершению полного курса вакцинации можно получить QR-код - другого способа получить его в данной ситуации нет, - написал руководитель краевого Роспотребнадзора.

«КП-Красноярск» обратилась за пояснением в Роспотребнадзор. Пресс-служба обещала объяснить ситуацию позднее.

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