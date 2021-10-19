Красноярка чуть не стала жертвой таксиста-извращенца. Ее спасли смекалка и современные технологии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый человек хотя бы изредка, но пользуется услугами такси. Благо разнообразие в этой сфере большое, а цены вполне приемлемые. Как и уровень сервиса, который с каждым годом становится выше. Правило «клиент всегда прав» укоренилось в этом бизнесе наиболее прочно.

Однако и данной сфере временами случаются эксцессы. Жалобы поступают на разное. Кто-то отказывается ехать на полпути без предупреждения, кто-то требует «поблагодарить» деньгами за «лишнюю работу», но иногда поведение таксистов выходит за все рамки. Так случилось и с жительницей Красноярска, которая чудом избежала изнасилования.

Свою ситуацию красноярка описала в соцсетях. Женщина рассказала, что с ребенком возвращалась на такси домой от подруги поздно вечером. Все было нормально. Таксист спокойно довез ее до дома, она отстегнула ребенка и зашла в свою квартиру. Но, как нередко бывает, забыла в салоне телефон:

- Честно, неоднократно оставляла в такси разные вещи, потому абсолютно спокойно, обнаружив пропажу, набрала на свой телефон. Водитель ответил, спросил адрес и сказал, что сейчас приедет, - рассказывает красноярка.

Женщина оделась в первое, на что упал глаз, и безо всякой задней мысли вышла из дома за телефоном. Тем более, что рейтинг у таксиста довольно высокий, ничего не предвещало беды. Но с этого момента что-то пошло не так:

- Вышла из дома, в пижаме (уже ложились спать), мужнином пуховике до колен и кроссовках на босу ногу (ну прям наряд соблазнительницы, мда). А дальше был цирк… с конями, - продолжает она.

Словом, мужчина начал на что-то намекать, говорить что-то неприятно, но к чему все идет красноярка сразу не поняла… и вновь села в такси:

- Телефон мне он не отдаёт, начинаются какие-то непонятные разговоры. Я поняла, что денег хочет (наивная девочка). Многие же в такой ситуации даже спасибо не скажут. В моей вселенной 1-2 тысячи рублей «за беспокойство» обычно всегда решают все проблемы. Потому, абсолютно без задней мысли села в машину, высказав свои благодарности и открыв кошелек.

Карточка таксиста. Скриншот поста

Дальше же началось страшное. Мужчина заявил, что деньги ему не нужны. Он завел машину и поехал. Похитил женщину прямо из собственного двора! Буквально из-под носа мужа:

- Я услышала, что деньги данного персонажа не интересуют, и повёз он меня в неведомые дали. Чтоб отблагодарила!

Приехав в безлюдное место, таксист начал бесцеремонно лапать свою жертву. Девушка в ответ пыталась договориться, но все бесполезно. А после попыток позвонить мужу, водитель отобрал второй телефон:

- Пыталась выйти из машины. Решила, черт с этим телефоном.. пыталась спокойно разговаривать.. бесполезно! После хватаний за коленки решила позвонить мужу. Выхватил второй телефон! Тут я вообще испугалась.

Так женщина оказалась один на один с крепким мужчиной, намерения которого далеки от благородных, непонятно где. Очень часто такие истории заканчиваются трагедией, но красноярку спасли собственная смекалка и смарт-часы:

- Набрала мужа с часов! Боже, храни Apple! Персонаж такого фокуса явно не ожидал и испугался. Второй раз он испугался, когда муж рассказал, что ему светит за кражу телефона и попытку изнасилования, - пишет женщина.

На этом для женщины все закончилось. Таксист согласился довезти ее до дома:

- Сразу телефоны вернул, домой отвёз. Домой ехала с мужем на телефоне.

Однако никакой вины за собой таксист-извращенец не почувствовал:

- В конце услышала, что я - «С*** неблагодарная». Не дала за айфон (свой же). Учитывая наглость персонажа, думаю, что я не единственная. Просто о таком чаще молчат, - подытожила пострадавшая.

Скриншот поста

В агрегаторе женщине посоветовали обратиться в полицию, а в отношении таксиста пообещали провести проверку.

В этой истории остается много вопросов. Почему муж не сопроводил супругу, когда она выходила к таксисту, почему не звонил ей, когда таксист увез супругу, почему не объяснил что хорошо, а что плохо, когда водитель все-таки вернул жену?

В пресс-службе МВД «КП-Красноярск» рассказали, что сообщений в полицию по данному инциденту не поступало. Однако полицейские уже начали проверку. Будем следить за тем, как закончится эта странная и страшная история.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Везименямразь» из Красноярска - таксисту: «За баранку крепче держись, осел!»

Утром молодой человек подобрал двоих подруг у клуба. Однако по дороге одна из девушек по имени Марина решила поругаться с водителем, хотя обстановка к тому не располагала совершенно. Трагикомичная сцена попала на видео. (подробнее)

Абаканский душитель: маньяк-таксист, напавший на 11 молоденьких девушек, шесть лет оставался неуловимым

В 2012* году в Абакане, маленьком тихом городке, столице Хакасии, начали пропадать молодые девушки. Разыскивается… помогите найти… села в неизвестную машину… - одна за другой ориентировки появлялись в местных газетах и социальных сетях. (подробнее)

Водитель такси из Красноярска уберег 80-летнего мужчину и его 50 000 рублей от телефонных мошенников

Красноярский таксист проявил бдительность и помог 80-летнему мужчине сохранить 50 000 рублей, которые у него пытались украсть телефонные мошенники. (подробнее)

Похищенный у клиента телефон красноярский таксист подарил своей жене

38-летнему жителю Красноярска грозит срок за кражу телефона у своего клиента. Дело в том, что он работал водителем в одной из фирм такси. Поступил вызов: поездка от кафе до указанного адреса. (подробнее)