38-летнему жителю Красноярска грозит срок за кражу телефона у своего клиента. Дело в том, что он работал водителем в одной из фирм такси. Поступил вызов: поездка от кафе до указанного адреса. В его автомобиль сел мужчина и положил свой мобильный на переднюю панель. В этот момент он вспомнил, что оставил в кафе свой кошелек и попросил его подождать. Но когда он ушел, таксист скрылся вместе с его сотовым. Мужчина написал заявление в полицию. Указал ущерб – 20 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража.- При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и опросили таксиста, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Ранее не судимый житель Красноярска признался, что подарил похищенный гаджет своей супруге. Телефон был изъят и возвращен законному владельцу.В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до пяти лет колонии.