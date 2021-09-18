«Везименямразь» из Красноярска таксисту: «За баранку крепче держись, осел!». Скрин из видео

Шуточное слово «везименямразь» стало уже нарицательным среди таксистов. Известность оно приобрело после скандала между фитнес-тренером и таксистом в Москве.

Пассажирка впала в бешенство во время поездки, а ее фраза «Вези меня, мразь» стала интернет-мемом, а затем превратилось в имя собственное. Так называют скандальных пассажирок.

«Ты ездишь на шушлайке!»

Именно на такую 18 сентября «нарвался» 26-летний таксист из Красноярска. Утром молодой человек подобрал двоих подруг у клуба. Однако по дороге одна из девушек по имени Марина решила поругаться с водителем, хотя обстановка к тому не располагала совершенно. Трагикомичная сцена попала на видео.

На водителя после поездки вылилась буквально тонна отборного мата и оскорблений. Девушка упрекнула водителя в том, что он нервный и его все не устраивает. Словесно досталось и автомобилю таксиста:

- Ты ездишь на шушлайке, - констатировала красноярка.

На это водитель ответил ей, что, зато автомобиль у него свой, и купил он его не в кредит. В ответ же Марина заявила, что у нее есть собственные Porsche, Land Cruiser и квартира. И все – не в кредит.

«Марина, пойдем...»

Затем Марина начала хвастаться таксисту, что в 28 лет у нее уже был ребенок и своя жилплощадь. Словом – перечислила все, чем может гордиться. Когда таксист не восхитился списком достижений, девушка впала ярость и начала крыть матом несчастного молодого человека. Подруга пыталась успокоить нетрезвую даму «Марина, пойдем», но тщетно.

В итоге женщина все же решила выйти из салона, но на прощание дала таксисту «мудрый совет»:

- Ты за баранку крепче держись, осел!

Что интересно, пока женщина крыла таксиста всеми ругательствами, он не вымолвил в ее сторону ни одного нецензурного слова. Держался до последнего. Настоящий джентльмен.

В соцсетях же женщину сразу окрестили красноярской «везименямразью» и удивились стойкости водителя. А знакомый девушки рассказал, что личного знаком с героиней ролика. И никаких особых материальных благ у нее не было:

- Это ж Маринка! Я знаю ее! Но у нее правда нет ни порша ни крузака, - заявил красноярец.

Еще одна знакомая девушки рассказала, что та в принципе никогда не отличалась примерным нравом.

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