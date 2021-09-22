Водитель такси из Красноярска уберег 80-летнего мужчину и его 50 000 рублей от телефонных мошенников

Тот самый водитель такси, который помог пенсионеру не попасться на удочку мошенников Фото: скрн МВД

Красноярский таксист проявил бдительность и помог 80-летнему мужчине сохранить 50 000 рублей, которые у него пытались украсть телефонные мошенники. Как сообщили в МВД, пожилой красноярец занял деньги у соседа, чтобы отдать их аферистам за то, что они помогут избежать ответственности его невестке, которая якобы попала в ДТП и сбила человека.

Фото: скрин МВД

Водитель такси, приехав на заказ, узнал, что он должен забрать пакет и отвести его по указанному адресу. Мужчине стало интересно, что за странное поручение он должен выполнить. Поэтому он начала расспрашивать пенсионера. Тот рассказал. Что ему позвонили неизвестный и сказал, что его невестка виновна в ДТП, а затем трубку якобы взяла сама родственница и попросила свекра собрать ей вещи в больницу и как можно больше денег, чтобы можно было заплатить пострадавшей и избежать наказания.

Мужчина занял 50 000 рублей у соседа и хотел уже отправить пакет с вещами, но таксист убедил его позвонить невестке и убедиться, что с ней все хорошо. Когда пенсионер понял, что попал на удочку мошенников, то водитель такси вызвал полицию.

Сотрудники МВД завели уголовное дело по статье «покушение на мошенничество».