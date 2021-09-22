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Происшествия22 сентября 2021 6:09

Водитель такси из Красноярска уберег 80-летнего мужчину и его 50 000 рублей от телефонных мошенников

Мужчина убедил пожилого красноярца, что не стоит отдавать деньги и вещи неизвестно кому
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Тот самый водитель такси, который помог пенсионеру не попасться на удочку мошенников Фото: скрн МВД

Тот самый водитель такси, который помог пенсионеру не попасться на удочку мошенников Фото: скрн МВД

Красноярский таксист проявил бдительность и помог 80-летнему мужчине сохранить 50 000 рублей, которые у него пытались украсть телефонные мошенники. Как сообщили в МВД, пожилой красноярец занял деньги у соседа, чтобы отдать их аферистам за то, что они помогут избежать ответственности его невестке, которая якобы попала в ДТП и сбила человека.

Фото: скрин МВД

Фото: скрин МВД

Водитель такси, приехав на заказ, узнал, что он должен забрать пакет и отвести его по указанному адресу. Мужчине стало интересно, что за странное поручение он должен выполнить. Поэтому он начала расспрашивать пенсионера. Тот рассказал. Что ему позвонили неизвестный и сказал, что его невестка виновна в ДТП, а затем трубку якобы взяла сама родственница и попросила свекра собрать ей вещи в больницу и как можно больше денег, чтобы можно было заплатить пострадавшей и избежать наказания.

Мужчина занял 50 000 рублей у соседа и хотел уже отправить пакет с вещами, но таксист убедил его позвонить невестке и убедиться, что с ней все хорошо. Когда пенсионер понял, что попал на удочку мошенников, то водитель такси вызвал полицию.

Сотрудники МВД завели уголовное дело по статье «покушение на мошенничество».

Красноярский таксист помог пенсионеру не потерять 50 000 рублей Видео: МВД
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