Руководитель отделения крупного бюджетного учреждения стал жертвой высокопрофессионального телефонного мошенничества

«Быстро переводите деньги и никому не говорите!»: мошенники «развели» красноярского госслужащего на шесть миллионов рублей

Как не стать жертвой высоко профессиональной телефонной мафии

На разговор Василий Иннокентьев* согласился при условии, что мы не будем называть его фамилию и место работы: во-первых, человек публичный, во-вторых, за последние несколько дней, - говорит, получил такой жизненный опыт, сколько не набрал за прожитые годы. Человек не с одним высшим образованием, руководитель отделения крупного бюджетного учреждения стал жертвой высокопрофессионального телефонного мошенничества, отдав за неделю аж шесть миллионов рублей. Заведено уголовное дело, но даже в полицию признают: найти мошенников, а тем более вернуть деньги будет, скажем так, очень трудно. «Комсомолке» удалось узнать детали этой истории. Пострадавший Василий Игоревич согласился рассказать ее, чтобы помочь не попасться другим.

«Мы расследуем крупное дело»

- Мне позвонили на сотовый, голос, очень официальный, сказал: мы из полиции, среди работников банков есть мошенники, и мы сейчас расследуем одно такое крупное дело. В банках идут сокращения, и сотрудники продают информацию о клиентах. Якобы на мое имябанковские работники-мошенники взяли кредиты.

Это все было очень правдоподобно. Сказали, что на мое имя кредиты оформлены в 20 разных банках России. Их надо погасить. Для этого взять другие кредиты в разных банках Красноярска и перевести на указанные счета. А силовики, якобы работающие вместе со службами безопасности банков, как-то перехватят средства, - и я нигде ничего не буду должен, а преступную банду раскроют. Сейчас я понимаю - звучит странно и путано, но на тот момент все было абсолютно убедительно. И еще, сказали - мы не только вернем все эти средства, которые у вас забрали, но за сотрудничество вам одобрена премиальная компенсация, с этих сумм вам еще 20% потом вернется.

После первого разговора Василия Иннокентьева пострадавшего жестко «вели» сразу несколько человек: лже-полицейский, еще три человека высокопрофессионально играли роли банковских сотрудников разного уровня. В мессенджер прислали «официальную» страницу с номером телефона службы безопасности Центробанка - с гербом, графиком работы, и прочей атрибутикой...

- Неделю ездил по банкам Красноярска, брал деньги и тут же под диктовку мошенниковсразу же переводил на указанные счета. При мне в одном месте мужчина делал то же самое. И в другом месте то же самое делала бабушка. И это только то, что видел я.

- И вы никому не сказали? Не поделились с близкими?

- Объясню, почему так все случилось. Дело в том, что первым и главным условием была конфиденциальность. Мы же проводим внутреннее расследование!«Вы нам скажите, кто с вами работает в конкретном банке – конкретный менеджер, имя. Кто работает? Как работает? Есть ли подозрения какие-то у вас там? Как они себя вели?». Поэтому я никому не говорил. Конфиденциальность очень строгая.

Почему в одном банке давали кредит, зная, что на мне уже крупная сумма в другом?

После конфиденциальности вторым важным условием была скорость. Взял деньги – сразу быстренько переводи. База пополняется не сразу. Информация в банках о том, что я взял кредит вчера, появится только через неделю, если не позже...

Обобрали до нитки

Никаких собственных великих накоплений у пострадавшего нет, кроме небольших сбережений на сберегательной книжке.

- Позвонил завотделом какого-то банка, спросил, что у вас на счетах лежит. – Я про сберегательный счет рассказал, который года два вообще не трогал, и про карты. Он сказал - снимите там все до копейки, потому что будет обнуляться счет, переделываться расчет и так далее. И потом позвоните мне. Я так и сделал. Перезвонил, - а он говорит – ну теперь, опять в банкомат и кладите деньги.

На тот момент мошенникам уже были переведены ни много ни мало, шесть миллионов. Головокружение длилось неделю, обманутый начал понимать, что что-то не так.

- На четвертый день спектакля все-таки дал послушать разговор жене. Мы отправились в полицию, чтобы написать заявление. Но уже, когда я писал его, позвонил мой «следователь» и отговорил! Я тогда положил этот лист в сумку и просто уехал. Этот звонок случайно совпал с моим посещением полиции или они технологично прослушивали и вели меня, зная, где я нахожусь. Уже потом решил посоветоваться с другом, который работает в банковской сфере, договорился о встрече. Он ждал его как раз в тот момент, когда пострадавший снял с собственных счетов последние средства...

- Я сказал только, что мне сейчас надо съездить домой. А на том конце провода: как вы с этими деньгами? Сразу переводите! Сразу переводите! Вы разрушите всю отработанную операцию, там работала команда профессионалов… и вот это вот все. Я им говорю: все, я поехал домой. Звонки пошли сплошной чередой. И я просто отключил телефон.Приезжаю домой, включил телефон, не поверите: только начал говорить с другом, который меня ждал, раздался звонок: «А зачем вы рассказываете служебную информацию посторонним, мы же договаривались?». Не знаю, то ли случайность, то ли они угадали, или по моей интонации высчитали это, я не могу объяснить. Мы переглянулись с другом, он говорит: пошли на улицу, все телефоны оставляем все в машине, уходимметров на 20 и обсуждаем ситуацию. Я понимаю, звучит как триллер. С другой стороны, учитывая, какие крутятся деньги, это самая настоящая мафия, почище киношной.

Конец спектакля

В этот же день Василий Игоревич было написал заявление в полицию. Следователь, уже настоящий, показала на мониторе компьютера три точки: две красные с лучами, одна зеленая. «Зеленая – это вы, красные – это они, где-то в двух городах.Возможно, даже за пределами страны. Кстати, звонили с пяти номеров.Большинство звонков были с IP-телефонии, а один «симочный» номер уже проходил по аналогичному делу.

- Поразительно, они сами не из нашего города, но блестяще в нем ориентировались. С лету, не задумываясь, знали, где какой банк, банкомат, адрес…все-все. Вот в субботу, перед тем, как это все закончилось, когда убеждали поехать в Сбербанк сделать очередной перевод, я говорю: Знаете что, у нас в субботу не все отделения работают. Он говорит: тааак, тут недалеко от вас есть самый ближний, идите. То есть уровень такой был. Очень убедительно все звучало. Есть ощущение, будто они высокопрофессиональные артисты-психологи какие-то, сыгранная команда. Что они и меня хорошо предварительно изучили. Они изучили мой характер, мою психологию, финансовые возможности, мою зарплату. Там было много информации, достаточное количество, чтобы настолько убедительно и профессиональноразыграть этот спектакль. Я сам себя не узнавал.

Очевидно, что независимо от образования, врач человек, учитель, инженер – все попадаются на такие удочки. Думаю, в большинстве своем жертвы – как я, это люди, воспитанные в Советском союзе, то есть доверчивые.

Что делать? Разберемся, - говорит Василий Игоревич.. Больше всего хочется, чтобы люди не попадались в сети группировок, профессионально использующих технологии «социальной инженерии» – вот главное.

*Имя изменено

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Георгий Москалев, доцент кафедры уголовного права юридического института СФУ, кандидат юридических наук:

- Ничего удивительного, часто жертвами мошенничества становятся образованные люди, которые находятся в здравом уме и возрасте. То есть не только пожилые люди. Наверняка мошенники говорят что-то такое в процессе, что вызывает тотальное доверие. Сродни гипнозу. Послушать бы этот разговор, но люди их не записывают. Практика показывает, что чем дольше длится договор, тем больше доверия. В случае, по которому я консультировал, общение с мошенником длилось весь вечер. Человека обрабатывали несколько часов, добились, что он пошел к банкомату, снял деньги и перевел их счета на третьих лиц.

Телефонное мошенничество сейчас – самый распространенный вид обмана из существующих. Потерпевших много, суммы, которые они передают, более чем существенные. Недавно мы разбирали с коллегами историю, где жертвой стала школьная учительница, она передала мошенникам 1 миллион 200 тысяч рублей. Да, независимо от того, где человек работает, может стать потенциальной жертвой.

Чем подкупают мошенники, как втираются в доверие? Прежде всего тем, что они знают ваши персональные данные: паспорт, место жительства, данные о банковских счетах. Кто это может знать? Принято считать, что только лицо официальное лицо. Но нет. Способ, которым они эти данные добывают, незаконный. Наши паспортные данные, и любые другие, можно купить – масса подобных сайтов есть в интернете. Как наши данные попадают в открытый доступ? Механизм известен: существует форум торговцев информацией. Самые разные организации имеют к ним доступ, и если появляется неблагонадежный сотрудник, он начинает торговать этой информацией, скрываясь за ник-неймами. Цена вопроса невелика.

Что делать? Изначально не доверять тем незнакомым людям, которые звонят по телефону. Представляются сотрудниками банка, силовиками, как угодно.

Гораздо безопаснее в этом смысле потратить свое время и доехать до банка, если у вас есть подозрение, что что-то может случиться. Если вам позвонили и сказали, что происходят какие-то сомнительные транзакции по вашему счету, можно положить трубку, и сразу же перезвонить по номеру телефона вашего банка, который есть на официальном сайте банка. Заблокировать вашу карту. Разблокировать ее потому будет не проблема.

Поэтому кто бы вам ни звонил, даже если номер телефона распознается как госорган, не стоит слепо доверять. Потому что сейчас существуют программы, которые подделывают номера: у вас высветится на телефоне один номер, на самом деле он другой. Наша осторожность и бдительность – то единственное, что нам поможет. Из собственного опыта: если мне поступает звонок из какого либо «банка», я просто сбрасываю его.

Найти мошенников, тем более – вернуть деньги, шансов на это потом очень мало. Мошенники разрабатывают схемы, чрезвычайно сложные для расследования. Рассчитывать, что правоохранители быстро помогут, не приходится. Мошенники должны фатально наследить, чтобы удалось их вычислить. Правоохранительные структуры готовы заводить уголовные дела, но в последующем успешно расследовать их получается далеко не всегда. Звонить вам могут из одного региона, а переводить деньги вы будете в другой - на карту человеку, который совершенно не связан со звонившими. Или на карту, которая вообще зарегистрирована на третье лицо.

Даже если мошенничество будет успешно раскрыто, то параллельным идет вопрос, как вернуть деньги. Стандартная процедура - «подать гражданский иск». Чаще всего решения по гражданскому делу придется ждать до тех пор, пока не завершится рассмотрение уголовного дела в суде. Иными словами, пока мошенник не будет признан виновным. Взыскать деньги с получателя перевода в большинстве случаев тоже не выйдет: на момент внесения решения суда от денег он уже избавится.

Дело по мошенничеству будет рассматриваться долго, если вообще до него дойдет.

А жертва все это время будет должником банков.

Что ей делать? Самый распространенный способ для жертв мошенничества, которые не в состоянии заплатить деньги банку, это процедура банкротства физического лица. Но если пойти по этому пути, существуют негативные последствия для банкрота, ограничения. Это тоже долгая история.

Вероника Пугачева, заместитель начальника межрегионального отдела психологической работы ГУФИН:

- Кто такие мошенники? В особом кругу это «элитостатейники», их так и называют, есть такое слэнговое понятие среди осуждённых.

Мошенники играют на самых распространенных слабостях человека. Страха за близких. Боязнь потерять накопления. Иногда – жадности. Одним словом, на чувствах, на эмоциях, на самом сокровенном.

Они всегда вежливые, у них хорошо поставленный голос, интонация, к разговору они тщательно готовятся. Это не то, что пришла идея – и побежали грабить.

Ни вы, ни даже я не дадим себе гарантии, что нас не обманут. Это почти гипноз, нейролингвистическое программирование.

Если ответил хоть на один вопрос, обменялся несколькими приглашениями – все. Они находят те слова, которые располагают к себе, мы уходит за ними. У меня на глазах произошло несколько невероятных, казалось бы, столько случаев. Мама, - которую я предупреждала сотни раз, в прошлом году отдала деньги мошенникам, благо на карте было немного денег. Подруга, психолог, работает в нашей же системе (!) заплатила 28 000 рублей автокредита, хотя он платится через неделю и на другой счет! Буквально за два дня до этого случая она рассказывала своему мужу о том, как нельзя верить мошенникам, провела целую лекцию у них на работе, потому что там был случай.

Еще раз – никто не может быть уверенным, что в голову никто «не влезет». Есть и социальный момент – мы на уровне инстинктов привыкли доверять государству, банкам, службам безопасности. Вводит в заблуждение даже визуальный образ, к примеру, когда мы слышим «служба безопасности», возникает некий человек в форме, в погонах, ему автоматически веришь.

Мошенники – люди, проницательные от природы. Они изначально имеют высокий уровень эмпатии, как бы странно это ни казалось. Они начинают чувствовать людей заранее, сочувствовать своим жертвам. Они знают, кому, что нужно сказать, где надо прикрикнуть или понизить голос. Они чувствуют свою жертву.

Кто эти люди? Они обладают высоким интеллектом, умеют мастерски обманывать людей. Их мозг и есть - их главный инструмент. Они обладают определенным познанием психологии. Не академической, вузовской, их познания - сама жизнь.

Такие условия жизни, начиная с детства, которые потом помогают приспособиться к любой среде. Зачастую такой интеллект развивается в семье, где ребенку приходится постоянно врать, чтобы его не наказали. Со временем у него это получается очень хорошо, это становится его образом жизни. И затем они используют это для зарабатывания денег, зарабатывания престижа.

Они испытывают удовольствие не только от полученной суммы. Но иногда даже больше, что он кого-то развел. Он испытал адреналин. И делает это все чаще, разрабатывает новые схемы.

Например, у нас была девушка, которая украла из банка 6 миллионов рублей. Работала кассиром, хорошая работа, зарплата, не голодала, не нуждалась. И все же 6 миллионов она смогла украсть. Начинала с 5 - 10 тысяч. И когда она умудрилась перевести 500 тысяч, и никто не заметил, она испытала такое чувство удовлетворения, что потом остановиться не смогла. «Я могу! Мне принадлежит вселенная!» - вот именно так она рассказывала. На нее смотришь и думаешь: как смогла 6 миллионов украсть? Она не глупая, окончила институт, экономист по образованию. Но не сказать, что она семи пядей во лбу. Мы с ней разговорились - у нее был отчим-тиран, ей приходилось врать, чтобы не попасться. И она привыкла к этому образу жизни. Она говорит: «Я порой вру там, где этого совсем не нужно»...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«До каких пор преступники будут обманывать доверчивых граждан?»: в Красноярском крае растет количество телефонных мошенничеств

На «прямой линии» с Владимиром Путиным красноярская пенсионерка Любовь Шенделева задала вопрос, актуальный для всей страны - до каких пор телефонные мошенники, пользуясь своей безнаказанностью и доверчивостью граждан, особенно пожилых, наивных, беззащитных, будут отнимать у них последние деньги? (Подробнее)

В Красноярском крае задержан мошенник, находившийся в федеральном розыске

С его участием было совершено более 20 эпизодов преступлений (Подробнее)

«Чуть им последнее не отдала»: полицейский из Норильска убедил пенсионерку не переводить мошенникам 1,9 млн рублей

К тому моменту женщина уже направила аферистам 1,1 млн рублей, которые откладывала на покупку квартиры. (Подробнее)

Интернет-мошенники заработали на жителях Красноярского края почти 853 миллиона рублей

В общей сложности мошенники похитили у красноярцев 852 914 904 рубля. За последнюю неделю жителя края из-за интернет-аферистов потеряли 51 573 541 рубль. (Подробнее)