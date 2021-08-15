Интернет-мошенники заработали на жителях Красноярского края почти 853 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края, на 13 августа жертвами интернет-мошенников стали 5 646 жителей региона.

В общей сложности мошенники похитили у красноярцев 852 914 904 рубля. За последнюю неделю жителя края из-за интернет-аферистов потеряли 51 573 541 рубль.

В ведомстве сообщают, что мошенники наиболее активны в соцсетях, а также на сайтах для объявлений. Не снижает планку и телефонное мошенничество. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками банков, полицейскими, покупателями, продавцами, родственниками, знакомыми.

Наиболее распространенные схемы мошенничеств: родственник попал в беду или заболел, оформлен кредит, произошло снятие денег, заблокирован счет или взломан личный кабинет.

- Прокуратура края просит граждан быть более внимательными, чтобы не стать жертвами кибермошенников, - добавили в ведомстве.