«Чуть им последнее не отдала»: полицейский из Норильска убедил пенсионерку не переводить мошенникам 1,9 млн рублей

Лицо героя-полицейского, спасшего деньги пенсионерки, публиковать нельзя из-за его оперативной работы Скриншот: МВД

Профессиональное полицейское чутьё помогает сотрудникам выявлять преступления даже там, где обычные люди никогда бы их не заподозрили. Такой случай произошел в Норильске.

Как рассказали в пресс-службе МВД, оперативник уголовного розыска Сергей Дарниченко был на задании в одном из местных торговых центров, когда его внимание привлекла обычная очередь к банкомату. Вроде ничего особенного, но она почему-то зацепила его взгляд. Полицейский стал рассматривать её, и увидел, что у терминала стоит пенсионерка.

Женщина в руках держала довольно увесистую пачку денег, что-то нажимала на экране, на лице явно читалось напряжение. В довершении норильчанка с кем-то обсуждала перевод денег, суммы звучали немаленькие.

Оперативник подошел к пенсионерке, представился, показал своё удостоверение и начал расспрашивать, с кем она разговаривает и кому переводит деньги.

- Женщина рассказала, что она общается с сотрудником полиции, всё хорошо и помощь ей не нужна. Но я все же уточнил, зачем и кому она переводит деньги. И оказался прав – это были мошенники, - рассказывает Сергей.

Выяснилось, что пенсионерка уже отдала 1 100 000 рублей, и планировала отдать аферистам еще 1,9 млн рублей. Эти деньги она копила на покупку квартиры.

- Я попытался убедить потерпевшую, что она попалась на удочку мошенников, но это оказалось не так-то просто. Лже-сотрудники полиции отправили ей фотографии своих служебных удостоверений и у пенсионерки не было сомнений, что она делает все правильно. Но всё же она доверилась мне, повесила трубку, а после долгого разговора решилась написать заявление в полицию.

Уже в отделе норильчанка рассказала, что когда ей позвонили и спросили, не подавала ли она заявку на смену номера, знает ли она какую-то женщину, якобы пытавшуюся похитить деньги с её счета, то ей это все показалось подозрительным. Но фотографии полицейских удостоверений развеяли все сомнения, поэтому она и согласилась снять деньги со счета, и положить их на другой, чтобы уберечь от кражи.

- Я им чуть последнее не отдала, хотела квартиру купить… Хорошо, что большая часть денег осталась цела, - сетует пенсионерка.

Сотрудники полиции приняли заявление от пострадавшей и возбудили уголовное дело «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас проводится расследование, правоохранители пытаются найти обманщиков и вернуть деньги.

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