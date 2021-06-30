«До каких пор преступники будут обманывать доверчивых граждан?»: в Красноярском крае растет количество телефонных мошенничеств

В Красноярском крае, как и в других регионах, идет борьба с мобильными мошенниками Фото: Антон БИБЕР

На «прямой линии» с Владимиром Путиным красноярская пенсионерка Любовь Шенделева задала вопрос, актуальный для всей страны - до каких пор телефонные мошенники, пользуясь своей безнаказанностью и доверчивостью граждан, особенно пожилых, наивных, беззащитных, будут отнимать у них последние деньги?

Любовь Шенделева Фото: соцсети

- Люди, которые совершают такие преступления в отношении ветеранов, пожилых людей, - просто подонки, - эмоционально отреагировал Путин. – И, конечно, с этим нужно бороться.

В Красноярском крае, как и в других регионах, такая борьба идет, и серьезная. Хотя статистика пока неутешительная: количество подобных преступлений выросло почти на четверть за 2020 год, и такая тенденция сохраняется в году текущем. Но и примеров, когда мошенников удается вычислить и задержать, становится все больше. Причем одновременно с изворотливостью преступников растет уровень работы следователей: появляются новые методы, оснащенность, технологии. Вспомним недавние примеры:

В апреле полицейские из отдела «Бородинский» задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. На его счету – около 20 эпизодов обмана, он предлагал перевести деньги за покупку телефона на его банковскую карту, а после скрывался.

Громкое дело в марте завершили красноярские оперативники, выехав в командировку в республику Марий-Эл (здесь, по версии следствия, скрывались преступники, обманувшие жителей края). Мошенники звонили, представлялись полицейскими, говорили, что их родственник стал виновником ДТП, и обещали за вознаграждение «решить вопрос». Они также были задержаны.

А полицейский из Норильска убедил пенсионерку не переводить мошенникам 1,9 миллиона рублей, сохранив большую часть её сбережений на покупку квартиры. Оперативник случайно стал свидетелем, как женщина пытается снять сумму в банкомате, причем тревожится, постоянно говорит с кем-то по телефону... К тому моменту женщина уже отправила аферистам 1,1 млн рублей, но успела спасти остальное.

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