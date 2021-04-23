В Красноярском крае задержан мошенник, находившийся в федеральном розыске

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские из отдела «Бородинский» задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Как сообщают в МВД, местного жителя подозревают в участии более чем в 20 эпизодах мошенничества по всему Красноярскому краю.

К силовикам сначала обратился один из потерпевших, рассказавший, что у него обманом похитили сотовый телефон. Он выставил мобильник на продажу через интернет-платформу, почти сразу же нашелся покупатель и предложил встретиться. Он предложил продавцу перевести деньги за телефон через онлайн-банк, показал электронный чек о переводе и забрал телефон. Потерпевший только дома обнаружил, что деньги на счет так и не поступили.

Сотрудники МВД смогли установить личность афериста – им оказался 20-летний житель Красноярска. Выяснилось, что он использует подобную схему уже не в первый раз. Набралось более 20 эпизодов. Оказалось, что за свои аферы, мужчина находится в федеральном розыске.

В отношении красноярца возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается, мужчина задержан и отправлен под стражу.