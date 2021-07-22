Анкета для вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021: образец, как скачать бланк, правила заполнения Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске продолжается третья волна коронавируса. Ежедневно прирост новых заболевших ковидом составляет около 500 в сутки. В городе сейчас действуют несколько пунктов вакцинации, мы также проверили, где есть очереди, а где нет. Однако перед прививкой необходимо заполнить бланк на согласие. Анкета для вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021 с образом и правилами заполнения здесь.

Массовая вакцинация от коронавируса проходит по всей России, в том числе и в Красноярском крае. В краевой столице и ряде крупных городов региона оборудованы специальные внебольничные пункты вакцинации, где можно поставить прививку от ковида, не посещая поликлинику.

Анкета для вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021 – это начальный этап перед прививкой. Образец бланка вместе с правилами заполнения выглядит так.

Правила заполнения для вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021

Перед процедурой вакцинации пациенту необходимо заполнить бланк добровольного информированного согласия.

В документе нужно указать личные данные, ФИО, информацию о том, болели ли вы коронавирусом ранее, имели ли контакты с зараженными и так далее.

Также в анкете для вакцинации от COVID-19 содержатся вопросы о возможных противопоказаниях. На основании ваших ответов медик будет решать, ставить ли прививку сейчас или дать медотвод от вакцинации. Отметим, что ставить второй компонент вакцины нужно в том же медпункте или поликлинике, что и первый.

Образец анкеты для вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021 выглядит так. Скачать можно по ссылке.

Образец анкеты

Образец анкеты

Напомним, что в России массовая вакцинация от ковида началась в январе 2021 года. Сейчас для жителей Красноярского края и других регионов страны доступны четыре вакцины отечественного производства.

Добавим, что на 21 июля 2021 года, по данным регионального оперштаба, в Красноярском крае первым компонентом вакцины привиты 535 515 человек, двумя компонентами – 380 985 человек.

Всего в регион поступило около 600 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Красноярске 2021

Записать на вакцинацию от коронавируса в Красноярске 2021 можно одним из трех способов:

- В регистратуре поликлиники лично или по телефону;

- Через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru;

- Через личный кабинет на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru

При этом запись во внебольничные пункты вакцинации не требуется.

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