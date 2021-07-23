Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса с 23 июля 2021 года. Постановление о таких мерах подписал главный санитарный врач региона. Как сообщает Роспотребнадзор, в обязательном порядке обяжут прививаться определенные группы граждан.

В ведомстве рассказали, что такое решение было принято по эпидемическим показаниям. В Красноярском крае на утро 23 июля зафиксирован 491 заболевший, что вплотную приближено к пиковым значениями первой волны. А накануне вновь был поставлен антирекорд заболеваемости – за сутки 506 пациентов заразились ковидом.

Обязательно нужно будет поставить прививку сотрудникам из сфер здравоохранения, образования, торговли и общепита. Работники соцзащиты и соцобслуживания, услуг гостиничного бизнеса, салонов красоты, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, бассейнов и аквапарков также должны вакцинироваться.

Будут привиты сотрудники МФЦ, сферы транспортных услуг, финансовых организаций, почты и госслужащие. Обязательная вакцина не обойдет стороной и работников детских развлекательных центров и лагерей, кинотеатров, театров, концертных залов, спортивных объектов, сферу ЖКХ и энергетики, вахтовиков и работников сферы бытовых услуг.

Фото: Роспотребнадзор Красноярский край

Фото: Роспотребнадзор Красноярский край

Фото: Роспотребнадзор Красноярский край

Среди указанных категорий, число вакцинированных сотрудников в ближайшее время, по утверждению Роспотребнадзора, достигнет 60%. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

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