Последние новости Красноярска на 13 октября 2021: завершение расследования дела о торговле младенцами, новый пункт вакцинации и нападения собак в «Гремячей гриве» Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 13 октября 2021.

В Красноярске СК завершил расследование первого уголовного дела о продаже младенцев в Китай

В Красноярске СК завершил расследование первого уголовного дела о торговле младенцами в Китай. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, сейчас обвиняемая, её защита и потерпевшая сторона знакомятся с материалами расследования, а затем дело будет передано в прокуратуру. (подробнее)

На правом берегу Красноярска 16 октября откроется новый пункт вакцинации от коронавируса

На правобережье Красноярска 16 октября откроется новый внебольничный пункт вакцинации от ковида. Как сообщают в пресс-службе минздрава региона, теперь жители смогут вакцинироваться в ТК «Сибирский городок» на Говорова, 57. (подробнее)

В красноярском эко-парке «Гремячая грива» бродячая собака нападает на отдыхающих

В красноярском эко-парке «Гремячая грива» бродячая собака напала на одну из посетительниц. Как сообщает «Проспект Мира», горожанка утверждает, что это уже второе нападение бездомного пса за этот год. Один раз животное бросилось в середине лета, второй раз буквально на днях. (подробнее)

Красноярским родителям, чьи дети не получили место в детском саду, будут платить 6 216 рублей ежемесячно

В Красноярске родителей дошкольников, не получивших место в саду, приглашают получить ежемесячную выплату в размере 6 216 рублей. Как сообщают в администрации города, для этого необходимо написать заявление на выход из очереди. (подробнее)

Красноярский гонщик-нелегал на Skoda совершил «полет» в центре Санкт-Петербурга

Красноярский скандальный гонщик на Skoda вновь появился в соцсетях с опасными трюками, на этот раз устроенными в центре Санкт-Петербурга. Видеоролик недокаскадер выложил в своем инстаграме. (подробнее)