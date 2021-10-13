На правом берегу Красноярска 16 октября откроется новый пункт вакцинации от коронавируса

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На правобережье Красноярска 16 октября откроется новый внебольничный пункт вакцинации от ковида. Как сообщают в пресс-службе минздрава региона, теперь жители смогут вакцинироваться в ТК «Сибирский городок» на Говорова, 57.

Отметим, что сделать прививку бесплатно могут взрослые жители по предъявлению паспорта, СНИЛСа, наличие медицинского полиса желательно. График работы пункта с 10.00 до 17.30, выходной понедельник.

В данный момент в новом пункте вакцинации завершаются подготовительные работы – завозится мебель, наносится разметка и устанавливается холодильное оборудование.