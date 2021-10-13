Красноярский гонщик-нелегал на Skoda совершил «полет» в центре Санкт-Петербурга

Скриншот с видео

Красноярский скандальный гонщик на Skoda вновь появился в соцсетях с опасными трюками, на этот раз устроенными в центре Санкт-Петербурга. Видеоролик недокаскадер выложил в своем инстаграме.

Водитель без прав совершил самый настоящий «полет» по набережной: использовал в качестве трамплина мостик у Летнего сада, совершил прыжок на автомобиле. Феерично приземлившись, в прямом смысле этого слова – машина высекала искры, Skoda без номеров вылетела на встречку и на большой скорости помчалась дальше.

Сам гонщик рассказал своим подписчикам, что «полет» он совершил на скорости 160 км/ч, а после «приземления» у машины повредились подушки двигателя и коробки.

Напомним, что последний раз скандальный водитель без номеров, гоняющий по встречке, объявлялся в конце мая 2020 года. Тогда он выложил видеоролик, на котором запечатлено, как он удирает от сотрудников ГИБДД со скоростью около 200 км/час по встречной полосе, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. После такого перформанса его довольно оперативно задержали, выписали штрафов на 60 000 рублей и отправили под арест.

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Судя по его постам в «Инстаграме», свои подвиги он начал в октябре 2018 года – тогда появился его первый пост. В августе 2019 года его вычислили и задержали. К тому моменту у автохулигана было уже 53 административных штрафа за нарушения, он был лишен водительских прав до 2025 года. (подробнее)

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