В красноярском эко-парке «Гремячая грива» бродячая собака нападает на отдыхающих

Напавшая собака Фото: ПМ

В красноярском эко-парке «Гремячая грива» бродячая собака напала на одну из посетительниц. Как сообщает «Проспект Мира», горожанка утверждает, что это уже второе нападение бездомного пса за этот год. Один раз животное бросилось в середине лета, второй раз буквально на днях.

Горожанка Юлия рассказала, что еще 18 июля во время прогулки с подругой на них напала бездомная собака и покусала девушку. По ее рассказу, тогда им навстречу шли три женщины, рядом с которыми бежала собака. Сначала Юлия подумала, что это их питомец, но позже выяснилось, что это не так.

- Подругу собака пропустила, а меня нет. Она лежала около тропинки и без единого звука просто встала и укусила. Если бы она гавкала или как-то проявляла агрессию, то можно было бы от нее защититься, но она сделала это молча. После этого она отошла на несколько метров и легла на траву, - вспоминает Юлия тот день.

После нападения собака не проявляла агрессию, но Юлия все равно обратилась в травмпункт. Там назначили прививки от бешенства и антибиотики, а после того, как рана опухла, сходила к хирургу. У нее остались шрамы от укуса.

Фото: ПМ

Второе нападение случилось уже 4 октября. Красноярка Ульяна каталась на велосипеде, когда её укусила собака. Женщина обратилась в травмпункт, где встретила Юлию. Они сравнили фотографии животного и решили, что это одна собака.

Фото: ПМ

В департаменте городского хозяйства сообщили, что все заявки, которые поступают в службу, записываются и исполняются. Подрядной организации уже выдано дополнительное задание по «Гремячей гриве». Если там будут собаки, которые ранее не были доставлены в пункт передержки, то их отловят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске бродячие собаки набросились на мальчика и укусили его за лицо

Все случилось в Октябрьском районе Красноярска на улице Норильская, 3В. Стая бродячих собак набросила на мальчика. Псы укусили его за лицо и серьезно ранили щеку. Местный житель рассказал «‎КП-Красноярск», что ‎эта стая давно терроризирует матерей с детьми и домашних собак. Многие даже купили электрошокер, чтобы отбиваться от агрессивных животных. При этом все псы чипированы. (подробнее)

«Хорошо, что там была я, а не маленький ребёнок»: в Сосновоборске на девушку напала бродячая стая собак

В Красноярском крае очередной «собачий» скандал. В этот раз на молодую жительницу Сосновоборска Анну напала стая бродячих псов. И если во многих случаях обсуждающие делятся на два лагеря, где в одном винят пострадавшего, а во втором животное, то тут все гораздо иначе…(Подробнее)