Красноярским родителям, чьи дети не получили место в детском саду, будут платить 6 216 рублей ежемесячно

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В Красноярске родителей дошкольников, не получивших место в саду, приглашают получить ежемесячную выплату в размере 6 216 рублей. Как сообщают в администрации города, для этого необходимо написать заявление на выход из очереди.

Сумму в 6 216 рублей могут получить родители детей в возрасте от 3 до 5 лет, зарегистрированных в системе «Дошколёнок» не позднее 31 марта 2021 года, но не получившие детский сад. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Отметим, что эта выплата была введена еще в 2015 году. Получить средства могут все жители Красноярска, имеющие городскую прописку, вне зависимости от уровня дохода.

Родителям, желающим получать выплату, необходимо снять ребенка с учета. Это можно сделать следующими способами:

– Направить письмо с заявлением в территориальный отдел по месту постановки ребенка на учет. К заявлению приложить копию паспорта (страницы с фотографией и адресом регистрации), копию свидетельства о рождении ребенка. Талон о снятии с учета будет направлен также на почту.

– Прийти лично в назначенное время в территориальный отдел образования. При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Чтобы оформить ежемесячную денежную выплату, нужно обратиться в многофункциональный центр. Также это можно сделать на портале государственных услуг Красноярского края или на официальном сайте администрации города.

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