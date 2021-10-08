Последние новости Красноярска на 7 октября 2021: девятиклассник с пистолетом, причина гибели 20 миллионов пчел и страшная авария на трассе Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 7 октября 2021.

В Красноярске девятиклассник напал на студентов с пистолетом и заставил перевести ему тысячу рублей

На Предмостной площади, на глазах очевидцев школьник с пистолетом напал на студентов и ограбил их. Историей заинтересовалась полиция, но затем передали дело в следком – фигуранты ведь оказались все несовершеннолетние. (подробнее)

Причиной гибели 20 миллионов пчел в Красноярском крае стали химические препараты

В июле этого года пасечники Боготольского района пожаловалась на массовую гибель пчел. Как сообщала пресс-служба прокуратуры края, по примерным подсчетам погибли до 20 миллионов особей. Ущерб фермерам исчисляется миллионами рублей. (подробнее)

В Красноярском крае в страшной аварии два человека погибли и четверо пострадали

Страшная авария произошла в Красноярском крае накануне поздно вечером, 6 октября, на 1028 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (территориально – в Канском районе). В результате погибли 2 человека. Еще четверо получили травмы разной степени тяжести и госпитализированы. (подробнее)

В Красноярске руководителя Росимущества и его подчиненных подозревают в получении взятки

В Красноярске по подозрению в получении взятки задержаны три чиновника из межрегионального территориального управления Росимущества. Это руководитель ведомства, его заместитель и начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества. (подробнее)

В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника в ногу предметом, «похожим на шприц»

В Минусинске полиция нашла подростка, от рук которого пострадал 8-летний школьник. Напомним, несколько дней назад стало известно, что жительница города в соцсетях разыскивает некоего мальчика, который воткнул шприц в ногу ее сына и убежал. (подробнее)