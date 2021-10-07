В Красноярском крае в страшной аварии два человека погибли и четверо пострадали. Фото: ГИБДД

Страшная авария произошла в Красноярском крае накануне поздно вечером, 6 октября, на 1028 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (территориально – в Канском районе). В результате погибли 2 человека. Еще четверо получили травмы разной степени тяжести и госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Но уже есть предварительная информация, которую «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Установлено, что 33-летний водитель автомобиля «Мазда» выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2131. За рулем «Нивы» был 52-летний мужчина, он погиб вместе со своим 47-летним пассажиром. И три пассажира пострадали. Также в больнице оказался и предполагаемый виновник аварии. Но перед этим, на месте ДТП, его проверили алкотестом, прибор показал наличие алкоголя в крови 0,89 мг\л.