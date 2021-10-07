Причиной гибели 20 миллионов пчел в Красноярском крае стали химические препараты Фото: Мария ЛЕНЦ

В июле этого года пасечники Боготольского района пожаловалась на массовую гибель пчел. Как сообщала пресс-служба прокуратуры края, по примерным подсчетам погибли до 20 миллионов особей. Ущерб фермерам исчисляется миллионами рублей.

Что же стало причиной? Было подозрение, что всему виной какие-то сильнодействующие химические препараты. К проверке были привлечены специалисты краевого министерства сельского хозяйства, прокуратуры, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Показатели исследований, которые проведены в независимой Курской областной ветеринарной лаборатории, опубликовали активисты Общероссийского народного фронта. Они подтверждают эти подозрения. Пчелы действительно погибли от препарата, который имеет первый класс опасности для пчел и второй класс опасности для человека. Их использовал местных агрохолдинг для обработки своих сельхозугодий от вредителей.

Установлено, что препараты разрешены к применению в России, нормы из расхода и кратность обработки соблюдались. А гибель произошла потому, что агрохолдинг не оповестил о времени обработок местное население. В результате предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Также активисты добавили, что руководство сельхозпредприятия предложило пасечникам оплатить покупку новых пчелосемей, но с таким предложением согласились не все.