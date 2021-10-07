В Красноярске девятиклассник напал на студентов с пистолетом и заставил перевести ему тысячу рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прямо в центре города – на Предмостной площади, на глазах очевидцев школьник с пистолетом напал на студентов и ограбил их. Вот уж действительно стрелка на приборе, который показывает уровень дерзости, зашкаливает. Сначала об этом написали в соцсетях и менеджерах, после чего историей заинтересовалась полиция, но затем передали дело в следком – фигуранты ведь оказались все несовершеннолетние.

Налет на кошелек произошел 30 сентября. Потерпевший – 16-летний студент одного из красноярских техникумов – ждал свою маршрутку, чтобы уехать из Красноярска домой, в Дивногорск. Был не один: то ли с другом, то ли с однокурсником. К ним подбежал малолетний грабитель и, покрутив перед носом пистолетом, потребовал денег. Слова «я сейчас выстрелю» напугали ребят (кто знает, что в голове у этого пацана, ведь пистолет не игрушка).

Наличных оказалось всего 200 рублей. Зато деньги были на банковской карте – и грабитель приказал перевести ему на счет - да! именно – 1000 рублей на счет. Это все равно, что сунул ограбленным в руки скан своего паспорта, где указаны имя-фамилия и адрес проживания. С такими приметами полиция быстро нашла подозреваемого.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома, уголовное дело завели по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». Сам предмет забрали на экспертизу. Вероятнее всего, это был пневматический пистолет, но сути дела это не меняет – преступление ведь совершено.

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