В Красноярске руководителя Росимущества и его подчиненных подозревают в получении взятки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по подозрению в получении взятки задержаны три чиновника из межрегионального территориального управления Росимущества. Это руководитель ведомства, его заместитель и начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества. Вместе с ними задержаны еще трое подозреваемых не из ведомства – арбитражный управляющий, руководитель ООО «Акцепт» и индивидуальный предприниматель.

Уголовное дело возбудил краевой следком на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в период с октября 2020 по август 2021 года руководитель регионального Росимущества и двое его подчиненных получили взятку в размере 1,2 миллиона рублей. Взамен они должны были обеспечить победу фирме «Акцепт» победу на аукционе за право реализации арестованного имущества. Аналогичную договоренность заключили и с индивидуальным предпринимателем, правда сумма мзды составила 440 тысяч рублей.

Все фигуранты дела допрошены, решается вопрос об избрании им меры пресечения.