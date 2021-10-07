В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника в ногу предметом, «похожим на шприц». Стоп-кадр видео

В Минусинске полиция нашла подростка, от рук которого пострадал 8-летний школьник. Напомним, несколько дней назад стало известно, что жительница города в соцсетях разыскивает некоего мальчика, который воткнул шприц в ногу ее сына и убежал. Женщина была обеспокоена, что в шприце могло быть какое-то вещество, которое навредит ее ребенку.

4 октября она обратилась в полицию, рассказали в ведомстве. Заявление у нее приняли и начали проводить проверку. И установили личность подростка, который выложил все подробности: что, зачем и почему. Точнее его опознал инспектор отделения по делам несовершеннолетних, когда повторно просматривал камеры видеонаблюдения. До этого инспектор проводил профилактические беседы в школах, вот и запомнил.

Выяснилось, что 12-летний подросток нашел канцелярскую кнопку, решил подшутить над незнакомым ему мальчиком, который встретился ему на улице. О последствиях не подумал, а теперь решается вопрос, чтобы поставить хулигана на профилактический учет.