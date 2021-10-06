Последние новости Красноярска на 5 октября 2021: масштабная пробка на Калинина из-за ДТП, четыре необычных учителя и слив нечистот в реку Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 5 октября 2021.

Октябрьский район Красноярска встал в большую пробку из-за ДТП с 5 машинами на Калинина

Часть Октябрьского района Красноярска встала в пробку из-за массовой аварии на Калинина – движение затруднено на улицах Годенко, Высотной, Тотмина, Стасовой, Калинина и на проспекте Свободном. (подробнее)

В Красноярском крае рассказали о четырех необычных учителях региона

В Красноярском крае составили список необычных учителей, выделяющихся на фоне своих коллег. Рассказываем главные факты о педагогах. (подробнее)

В Минусинске ищут подростка, который предположительно воткнул шприц в ногу 8-летнего ребенка

Жительница из Минусинска через соцсети и мессенджеры ищет подростка, который предположительно воткнул шприц в ногу её 8-летнего сына и сбежал. В сообщении сказано, что младшеклассник не знает подростка, а также не видел, была ли какая-то жидкость в шприце. (подробнее)

Свинокомплекс под Красноярском проверят прокуратура из-за возможного слива нечистот в реку Нижняя Подъемная

В Красноярском крае прокуратура совместно с министерством экологии проверит свинокомплекс «Красноярский» на факт слива нечистот в реку Нижняя Подъемная недалеко от поселка Большая Мурта. (подробнее)

В Красноярском крае сократили разрешенное количество зрителей спортивных соревнований с 1000 до 500 человек

В Красноярском крае с 5 октября в два раза сократили разрешенное количество зрителей на спортивных мероприятиях – теперь вместо 1000, на стадионах и аренах смогут присутствовать только 500. Глава Роспотребнадзор рассказал, что уменьшение количества зрителей спортивных соревнований связано с подъёмом заболеваемости ковидом и ОРВИ. (подробнее)