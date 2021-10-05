Октябрьский район Красноярска встал в большую пробку из-за ДТП с 5 машинами на Калинина

Фото: ГИБДД

Часть Октябрьского района Красноярска встала в пробку из-за массовой аварии на Калинина – движение затруднено на улицах Годенко, Высотной, Тотмина, Стасовой, Калинина и на проспекте Свободном. Как сообщают в ГИБДД, причиной такого затрудненного движения стали сразу 5 автомобилей попавших в ДТП.

Пробки в Октябрьском районе по состоянию на 11:30 Скриншот:2ГИС

- По предварительным данным, на улице Калинина произошло столкновение в общей сложности пяти автомобилей – «Изудзу», «БМВ», Хонда», «Ниссан» и «Фольцваген». Причиной стал несоблюдение дистанции водителем «Изудзу». В результате ДТП получил травмы водитель «Хонды», - пояснили госавтоинспекторы.

Момент ДТП попал в поле зрения видеорегистраторов участников движения. На ролике видно, как автовышка, не сбавляя скорости, врезается в ряд автомобилей, ожидающих проезда по кольцу. Из-за ДТП оказались заняты 2 полосы из трех.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося. НУ а водителей просят учитывать дорожную ситуацию в Октябрьском районе при планировании своего маршрута и выезжать заранее – пробки там действительно серьезные.