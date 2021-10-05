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Здоровье5 октября 2021 10:06

В Красноярском крае сократили разрешенное количество зрителей спортивных соревнований с 1000 до 500 человек

Также в регионе сохраняется запрет на публичных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий за рядом исключений
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Теперь зрителей на матчах и других соревнованиях станет еще меньше

Теперь зрителей на матчах и других соревнованиях станет еще меньше

В Красноярском крае с 5 октября в два раза сократили разрешенное количество зрителей на спортивных мероприятиях – теперь вместо 1000, на стадионах и аренах смогут присутствовать только 500. Как сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем официальном телеграм-канале, согласно указу Губернатора края в регионе сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за рядом исключений.

Глава управления поясняет, что уменьшение количество зрителей спортивных соревнований связано с тем, что в региона подъём заболеваемости ковидом и увеличения значения показателя распространения коронавирусной инфекции.

Ну а если говорить о других массовых мероприятиях, то запрет на их проведения поясняется тем, что будет сложно предусмотреть точное количество участников и проконтролировать соблюдение всех превентивных мер, в том числе дистанции и масочного режима.