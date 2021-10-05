Свинокомплекс под Красноярском проверят прокуратура из-за возможного слива нечистот в реку Нижняя Подъемная

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В Красноярском крае прокуратура совместно с министерством экологии проверит свинокомплекс «Красноярский» на факт слива нечистот в реку Нижняя Подъемная недалеко от поселка Большая Мурта. Как сообщает правительство региона, об этом возможном нарушении заявили местные жители, которые считают, что нечистоты свинокомплекса попадают в реку без предварительной очистки.

Сейчас инспекторы отобрали пробы воды в реке.

- Осмотр показал, что нечистоты из трубы загрязняют реку. И это вопиющий факт нарушения природоохранного законодательства. Мы приложим все усилия, чтобы не только сформировать доказательную базу и привлечь нарушителя к ответственности, но и понудить предприятие соблюдать закон, – рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.

Если факт загрязнения реки свинокомплексом подтвердится, то материалы направят в прокуратуру для принятия мер реагирования.