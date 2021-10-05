В Красноярском крае рассказали о четырех необычных учителях региона

Необычные учителя Красноярского края

В Красноярском крае составили список необычных учителей, выделяющихся на фоне своих коллег. Рассказываем главные факты о педагогах:

Несмотря на свою слепоту, приобретенную в детстве, Софья Фритц окончила педагогический колледж и отправилась преподавать в ачинскую школу №3. Там педагог помогает особенным деткам научиться читать и писать

Софья Фритц

Возраст не помеха – именно это доказал 80-летний Александр Иваницкий, до сих пор преподающий физкультуру в школе села Березовское, Курагинский район. Мужчина тренирует детей на секциях по лёгкой атлетике и гиревому спорту. Учитель также проводит семинары для коллег, где рассказывает педагогам, как сделать предмет более увлекательным для учеников.

Александр Иваницкий

Молодой руководитель красноярской школы №108, 27-летний Роман Серёгин, став директором не испугался черновой работы. Педагог своими руками отремонтировал протекающую крышу учебного заведения.

Роман Серёгин

Учитель физики в красноярской школе №31 Ирина Стельмашенко, помимо учеников, имеет еще и троих собственных детей. Но помимо семьи и работы успевает посещать тренировки по тяжелой атлетике несколько раз в неделю, петь в хоре и заниматься благоустройством.

Ирина Стельмашенко

Отметим, что по данным краевого правительства, в региональной системе образования работает более 49 тысяч человек. Среди сотрудников этой отрасли 23 тысячи учителей. В этом году свой профессиональный праздник они будут отмечать до 10 октября — Неделю учителя объявило Минпросвещения РФ.

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