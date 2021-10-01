Последние новости Красноярска на 30 сентября 2021: новый прожиточный минимум, исчезновение «Доширака» из магазинов и строительство новых школ Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 30 сентября 2021.

Прожиточный минимум в Красноярском крае 2022: новый размер, правила расчета

В пресс-службе регионального правительства рассказали, каким будет прожиточный минимум в Красноярском крае 2022 и на сколько он будет выше предыдущего. Средняя величина прожиточного минимума в Красноярском крае установлена в размере 13 744 рубля. (подробнее)

В Красноярске из магазинов пропадает «Доширак»

Предприятие-изготовитель, откуда идут поставки лапши в наш регион, временно закрывается – на модернизацию. Разговоры об этом шли еще полтора года назад, но планы нарушила пандемия. (подробнее)

В Красноярском крае за 3 года построят 15 школ

В ближайшие 3 года в Красноярском крае планируется построить несколько социальных образовательных объектов. В списке 3 детских сада, 15 школ, центр подготовки кадров для АПК, новый детский технопарк. (подробнее)

В Назарово 17 учеников почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой

В Назаровской школе №1 произошло ЧП – там, в минувшую пятницу 24 сентября после обеда в столовой почувствовали себя плохо 17 детей. Нескольким пришлось вызвать скорую помощь. (подробнее)

Адвокат Анатолия Быкова заявил о проблемах со здоровьем своего подзащитного

Быкову провели обследование в КТБ-1, прописали препараты, уколы – в целом курс лечения должен был начаться 27 сентября и продлиться 10 дней, но накануне, 29 сентября, его перевели обратно в СИЗО-1. (подробнее)