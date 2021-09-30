В Красноярске из магазинов пропадает «Доширак»

На фото - не "Доширак", но тоже макаронные изделия Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из продуктовых магазинов начала пропадать лапша быстрого приготовления «Доширак». Не сказать, что это напугало жителей города, но удивление да, вызвало. Этот продукт пользуется популярностью не только за вкус, но и потому, что его можно быстро приготовить в походных условиях или в поездках. И это не реклама - "Доширак" давно в ней не нуждается. В чем причина дефицита?

Как оказалось, предприятие-изготовитель, откуда идут поставки лапши в наш регион, временно закрывается – на модернизацию. Разговоры об этом шли еще полтора года назад, но пандемия столько планов нарушила или отодвинула на поздний срок. Так что приступил к реализации своих намерений производитель только сейчас. Предположительно это продлится несколько месяцев. «Доширак» привозить в город будут, с других российских заводов, но не в том объеме, как все привыкли.

Как рассказал "Комсомольской правде"-Красноярск руководитель коммуникационного центра компании «Командор», уведомления от производителя.торговая сеть получила заранее. Перебои с поставками "Доширака" продлятся до конца года.