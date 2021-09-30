Адвокат Анатолия Быкова заявил о проблемах со здоровьем своего подзащитного

Адвокат Анатолия Быкова рассказал о проблемах со здоровьем своего подзащитного Фото: Мария ЛЕНЦ

Адвокат Анатолия Быкова Алексей Прохоров заявил, что у его подзащитного наблюдаются проблемы со здоровьем: больше недели сохраняется повышенное давление –160/170 (при норме в 120/140). Быкову провели обследование в КТБ-1, прописали препараты, уколы – в целом курс лечения должен был начаться 27 сентября и продлиться 10 дней, но накануне, 29 сентября, его перевели обратно в СИЗО-1. С чем это связано, осужденному и его представителю не пояснили.

Напомним, что 7 сентября суд Свердловского района вынес приговор по первому из пяти уголовных дел, которые завели на Анатолия Быкова в течение 2020 года. Это дело об организации убийства в 1994 году двух человек – Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Бизнесмен и экс-политик признан виновным, ему назначен 13 лет колонии общего режима. Однако на Быкове еще четыре дела – за организацию и руководство криминальным сообществом, убийство, попытка убийства и уход от налогов на крупную сумму.