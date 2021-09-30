В Назарово 17 учеников почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назаровской школе №1 произошло ЧП – там в минувшую пятницу 24 сентября после обеда в столовой почувствовали себя плохо 17 детей. Нескольким пришлось вызвать скорую помощь. Причем все пострадавшие из разных классов, но из второй смены. По словам родителей (они передали то, что сказали им дети) еда была обычной, ничего подозрительного не заметили – суп, котлета и макароны.

Однако когда на следующий день с утра к детям приехали медики, жалоб на недомогание не было, лечение не понадобилось. Это было в субботу, а уже в понедельник дети пришли на занятия. Коллектив столовой временно отстранили, правда, шеф-повар школьной столовой написала заявлении на увольнение по своему желанию.

В чем причина отравления (если это отравление), станет известно только после результатов проверки, которую там проводит Роспотребнадзор. Возможно, это ротавирусная инфекция. А если имеет место быть нарушение, будут приняты соответствующие меры. Результаты ждут к концу текущей недели.