В Красноярском крае за 3 года построят 15 школ Фото: ИВАНОВА Диана

В ближайшие 3 года в Красноярском крае планируется построить несколько социальных образовательных объектов. В списке 3 детских сада, 15 школ, центр подготовки кадров для АПК, новый детский технопарк. И плюс будет разработана проектная документация на строительство еще 10 объектов образования.

И все это благодаря госпрограмме «Развитие образования» на 2022-2024 годы.

Следовательно, средства на реализацию замыслов будут направлены из бюджета. Всего предусмотрено 214 миллиардов рублей, из которых в 2022 году – 74,9 миллиардов.

Как рассказали в пресс-службе регионального минобра, в следующем году откроются детские сады в Дзержинском и Курагино. Завершится строительство самой большой школы за Уралом на 1550 мест в Красноярске в микрорайоне Бугач. Его строит инвестор, затем город выкупит ее. Новые школы появятся в Первомайске, Мотыгино, Тертеже, Иланске.

По словам министра образования Светланы Маковской, в 2022 году в крае прогнозируется 148 тысяч дошкольников, 363 тысячи школьников. И в техникумах и колледжах края будут учиться около 43 тысяч человек.