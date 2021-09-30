Прожиточный минимум в Красноярском крае 2022: новый размер, правила расчета Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе регионального правительства рассказали, каким будет прожиточный минимум в Красноярском крае 2022 и на сколько он будет выше предыдущего. В ведомстве пояснили из чего рассчитывается новый размер и какими будут новые цифры для трудоспособных красноярцев, детей и пенсионеров.

Размер прожиточного минимума в Красноярском крае 2022

- Средняя величина – 13 744 рубля;

- Для трудоспособного населения – 14 891 рубль;

- Для пенсионеров – 11 820 рублей;

- Для детей – 14 447 рублей.

При этом в среднем по России средняя величина прожиточного минимума (ВПМ) в 2022 году составит 11 950 рублей; для трудоспособного населения – 13 026 рублей; для пенсионеров – 10 277 рублей; для детей 11 592 рубля.

В Красноярском крае средняя ВПМ по сравнению с 2021 годом увеличится на 2,5% или на 335 рублей. Также в Красноярском крае установлены специальные «северные» коэффициенты для отдельных районов. Всего их три группы:

Первая группа: Норильск, Хатанга, Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский районы;

Вторая группа: Лесосибирск, Енисейск, Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский районы;

Третья группа: все остальные районы Красноярского края.

Новые коэффициенты для трех групп станут опубликованы позднее.

Как рассчитывается величина прожиточного минимума в Красноярском крае 2022

Ранее ВПМ рассчитывалась из стоимости продуктового набора. Теперь в связи с изменения в федеральном законодательстве, новый размер прожиточного минимума в Красноярском крае основывается на медианной средней величине дохода (сумма, меньше которой получает 50% граждан, больше – вторые 50%). Кроме того, теперь отменяются поквартальные изменения в расчетах новых цифр. Теперь ВПМ одна на весь год.

Как применяется прожиточный минимум в Красноярском крае 2022

Величина прожиточного минимума используется для назначения гражданам различных мер соцподдержки: пособия, единовременные выплаты и так далее. Также величина прожиточного минимума в Красноярском крае 2022 для пенсионеров используется для установления соцдоплаты к пенсии, а также для формирования бюджета Красноярского края.

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Сумма прожиточного минимума в Красноярском крае в 2021 году, как и в других регионах, будет рассчитываться не из размера потребительской корзины, а по среднедушевому доходу региона. Данный указ был подписан в декабре прошлого года. (подробнее)