Последние новости Красноярска на 28 сентября 2021: суд над обвиняемом в покушении на убийство ребенка, отстранение учительницы из-за отказа привиться и убийство лисы на Татышеве Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 28 сентября 2021.

В Красноярске ожидает суда мужчина, затащивший в свою квартиру 9-летнего ребенка, чтобы его зарезать

47-летний житель Красноярска, затащивший в свою квартиру 9-летнего мальчика и попытавшийся его убить, ожидает суда. Ребенок пришел к другу и в подъезде заглянул в приоткрытую дверь квартиры, в которой находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он схватил ребенка и стал затаскивать его внутрь квартиры. (подробнее)

Учительница младших классов в Красноярске пошла на конфликт с руководством школы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

Красноярскую учительницу начальных классов Оксану Торопову, из гимназии №8, отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Позиция педагога - она якобы принципиально не против вакцины, но якобы уже болела ковидом и у неё даже есть антитела, но все на это просто закрывают глаза. (подробнее)

Красноярцы нашли мёртвой лису с острова Татышев

В красноярском Татышев-парке горожане обнаружили мертвую лисицу на одной из тропинок. Как сообщает инстаграм-аккаунт «Красноярский край Сегодня», животное нашли недалеко от дороги, где проезжают рабочие. (подробнее)

«Я бал даю!»: команда комиков из Красноярска довела Гарика Харламова до экстаза

На канале «ТНТ» вышло новое юмористическое шоу «Игра», участие в которой приняла команда комиков из Красноярска с нетривиальным названием… собственно «Сборная Красноярска». (подробнее)

Полицейские из Красноярска сняли фильм ужасов, посвященный безопасности детей

Красноярские полицейские выпустили еще один креативный социальный ролик о безопасности детей, на этот раз стилизованный под ужастик 2000 годов. Видео опубликовано на официальном аккаунте МВД в инстаграме. Все в лучший традициях жанра тех времен: качество видео, леденящая кровь музыка и главные герои – ведьма, вампир и клоун. (подробнее)