Учительница младших классов в Красноярске пошла на конфликт с руководством школы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

Оксана Торопова. Фото: соцсети и Мария ЛЕНЦ

Красноярскую учительницу начальных классов Оксану Торопову, из гимназии №8, отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Позиция педагога - она принципиально не против вакцины, но якобы уже болела ковидом и у неё даже есть антитела.

Короновирус Оксана (по ее словам!) перенесла несколькими месяцами ранее, в июле сделала тест на антитела – он показал хороший результат. Но Оксана была ознакомлена с уведомлением – если она не поставит вакцину, то ее отстранят от работы.

О своем отстранении Оксана Торопова узнала 27 сентября, её не допустят к работе до тех пор, пока она не поставит прививку. С таким решением - не согласна....

В самой гимназии говорят - разбираются с ситуацией. Один из заместителей директора подтвердил корреспонденту «Комсомольской правды», что инцидент был. Но! У школы есть справедливый аргумент, с которым невозможно не согласиться: учительница не принесла вообще ни единой бумажки, что она "безопасна". Даже ссылка на то, что уже переболела, и что есть антитела - только устная. Что мешало принести из поликлиники хоть что-то? Ведь если есть тест на антитела - об этом существует хоть какая-то "записка"? Неофициально в школе рассказывают - коллегу поддерживают, мягко говоря, не все, и педагоги, и родители. А ее поведение во многом - демонстративное. Отказ от вакцинации в разговорах с коллегами объясняет личным неверием, мол, - боюсь. Многие в ответ называют такую позицию "мракобесием" и откровенно наплевательским отношением к остальным: школа - не твоя личная территория, здесь педагоги, родители, дети - множество людей из "зоны риска". К тому же, доказано, вакцина помогает легче перенести ковид (к слову, и для нас, журналистов, это не простые слова - вакцинировались практически все). Вполне ответственно - позабюотиться об окружающих, и о себе самой. Чем закончится конфликт, пока не известно. Тем временем, в Управлении образования пояснили:

- На сегодняшний момент максимальное количество педагогов отрасли вакцинированы. В данном случае директор 8 гимназии принял такое решение из-за того, что педагог не предоставил необходимых документов о вакцинации или официальный мед отвод. Эпидемиологическая ситуация сейчас ухудшается, следовательно руководитель может принимать подобное решение, опираясь на постановление главного санитарного врача и трудовой кодекс, так как несёт ответственность за жизнь и здоровье детей и сотрудников. Отметим, образовательный процесс у детей сейчас продолжается, - рассказала пресс-секретарь Главного управления образования Екатерина Усатенко.