Красноярцы нашли мёртвой лису с острова Татышев

Фото: Татышев-парк

В красноярском Татышев-парке горожане обнаружили мертвую лисицу на одной из тропинок. Как сообщает инстаграм-аккаунт «Красноярский край Сегодня», животное нашли недалеко от дороги, где проезжают рабочие.

Нашедшие лису красноярцы отмечают, что, судя по ранениям, в животное могли стрелять. Корреспонденту «Комсомольской правды» связаться с пресс-службой парка пока не удалось. Официального подтверждения о гибели лисы нет.

Напомним, что лисы с острова Татышев являются своего рода символом этого места наравне с сусликами. Известно о них около 5 лет, лесные хищники всегда находились под защитой администрации парка. Лисицы на Татышеве были довольно ручные, нередко выходили к людям и даже позволяли сделать несколько фото.