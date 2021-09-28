«Я бал даю!»: команда комиков из Красноярска довела Гарика Харламова до экстаза . Скришот из выпуска шоу "Игра" на ТНТ

На канале «ТНТ» вышло новое юмористическое шоу «Игра», участие в которой приняла команда комиков из Красноярска с нетривиальным названием… собственно «Сборная Красноярска». В состав вошли Михаил Стогниенко, Валерий Равдин, Эдуард Таратонов, Алексей Юрьянов, Иван Брагин, Арсен Аветисян, Сергей Шергин и Ярослав Дудин. Они выступали в высшей лиге КВН и даже выигрывали ее. А сейчас занимаются стендапом и выступают в шоу «Однажды России».

"Сборная Красноярска". Скришот из выпуска шоу "Игра" на ТНТ

Смысл «Игры» следующий: шесть команд молодых комиков выступают против шести старых. В финал же выходят по две команды от каждого поколения. А приз: 30 миллионов рублей.

Ребята исповедуют «брутальный» юмор и стебутся над шоу-бизнесом и социальными темами с легким флером «гоповатости». С таким комедийным «багажом» они предстали на сцене перед Гариком «Бульдогом» Харламовым, Юлией Ахмедовой, Нурланом Сабуровым, Русланом Белым и Гариком Мартиросяном.

Скришот из выпуска шоу "Игра" на ТНТ

Первое выступление красноярских комиков получилось сверхудачным. Сибиряки в своих шутках «прошлись» по таким «звездам» отечественного шоу-бизнеса, как Любовь Успенская и Александр Ревва, также досталось соперникам и даже, собственно, самому жанру стендапа. Посмотреть выпуск можно здесь.

Жюри были в восторге от «Сборной Красноярска». Особенно смешно было резиденту «Камеди» Гарику Харламову. Он не пожалел для наших комиков своего балла:

- Во-первых, спасибо, что напомнили остальные команды, которые здесь были. Было максимально смешно! Мой балл точно ваш, - сказал артист.

Также отметила выступление красноярцев основательница шоу Stand-Up Юлия Ахмедова. Она заявила, что это выступление было самым смешным из всех.

Собственно целью всех команд является получить по баллу от всех членов жюри. Чем больше баллов, тем ближе команда к победе.

Жюри оценили юмор красноярской команды. Скришот из выпуска шоу "Игра" на ТНТ

Несмотря на успех у профессиональных комиков, не все телезрители оценили выступление красноярцев. В соцсетях о выступлении комиков писали так:

- М-да юмор там только название;

- Что-то у меня с юмором плохо, однако. Ничего смешного не услышала и, не увидела;

- Молодцы, но передача полный отстой;

- Это юмор? Типа шутки? Смешно должно быть? А когда смеятся?... Когда показывают людей в зале которые типа смеются... Новый вид юмора говорите?