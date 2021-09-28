В Красноярске ожидает суда мужчина, затащивший в свою квартиру 9-летнего ребенка, чтобы его зарезать Фото: Мария ЛЕНЦ

47-летний житель Красноярска, затащивший в свою квартиру 9-летнего мальчика и попытавшийся его убить, ожидает суда. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в прокуратуре, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено, материалы переданы в Советский суд Красноярска.

Жуткая история произошла еще в апреле 2021 года. Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевого следкома, ребенок пришел к другу и в подъезде заглянул в приоткрытую дверь квартиры, в которой находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он схватил ребенка и стал затаскивать его внутрь квартиры. Мальчик сопротивлялся и громко звал на помощь. Тогда подозреваемый ножом нанес ему удар в шею. Все это произошло около 20 часов вечера.

Крики ребенка услышал житель этого дома, который не испугался и бросился мальчишке на помощь. Он провел целую спасательную операцию, смог задержать преступника и передать в руки полиции. Подробнее о том, как красноярец геройски спас ребенка от неадеквата с ножом читайте здесь.

Пострадавший ребенок некоторое время провел в больнице, но, к счастью, поправился и вернулся домой. А против его обидчика завели уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Покушение на убийство». Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения. Напавшему грозит до 20 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Скрутил и поставил на колени»: житель Красноярска спас 9-летнего мальчика от неадеквата, который ударил ребенка ножом в шею

Шокирующее событие, которое сейчас обсуждают в Красноярске. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на 9-летнего мальчика. Будем называть вещи своими именами – неадекватный пьяный мужчина. Потому что ударить ножом ребенка в шею не сможет ни один человек в здравом рассудке. Произошло это вечером 8 апреля, около 20 часов, в одной из многоэтажек на улице Молокова. Это – Взлетка, район вполне благополучный, да и дом тоже: недавно построенный, жильцы молодые, работающие. Кто бы мог подумать, что может случиться такое. (Подробности)