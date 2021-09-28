Полицейские из Красноярска сняли фильм ужасов, посвященный безопасности детей

Фото: Скриншот ГУ МВД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские выпустили еще один креативный социальный ролик о безопасности детей, на этот раз стилизованный под ужастик 2000 годов. Видео опубликовано на официальном аккаунте МВД в инстаграме.

Все в лучший традициях жанра тех времен: качество видео, леденящая кровь музыка и главные герои – ведьма, вампир и клоун. Но самым главным чудовищем сотрудники полиции нарекли не фантастических персонажей, а интеллигентного мужчину в очках, который добродушно смотрит в камеру и протягивает конфету. После титров «Не все монстры носят костюмы» в кадре остаются лишь детские пустые качели.

- Может быть, до дрожи и холоднои испарины вас напугает наш последнии гость – настоящии гвоздь программы? НАСТОЯЩИИ в самом прямом смысле. Потому что не все монстры носят костюмы…, -гласит подпись к видео.

Как пояснили корреспонденту «Комсомольской правды», этот ролик создан не только для профилактики преступлений против несовершеннолетних, но и чтобы напомнить взрослым и детям, что нужно быть осторожнее и внимательнее.

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