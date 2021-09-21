Последние новости Красноярска на 20 сентября 2021: таксист помог женщине сохранить 600 тысяч рублей, предварительные итоги голосования и прогноз погоды на неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 20 сентября 2021.

Красноярский таксист помог пожилой женщине сохранить 600 тысяч рублей

Красноярский таксист помог пожилой женщине сохранить ее деньги от мошенников. Произошло это 17 сентября. Изначально он принял заказ, поступивший через приложение. (подробнее)

Результаты выборов в Законодательное Собрание Красноярского края-2021: «Единая Россия» получила 34 депутатских мандата

Подведены предварительные итоги трехдневного голосования в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Красноярского края. Данные на 13 часов озвучены председателем территориального избиркома Алексеем Подушкиным. (подробнее)

На неделе в Красноярске ожидается первый снег и заморозки до -1 градуса

По прогнозу синоптиков, новая неделя в Красноярске станет самой холодной в сентябре. Температура будет опускаться все ниже день за днем. По данным Гидрометцентра, самым теплым днем недели станет понедельник 20 сентября. (подробнее)

Красноярцам не дает покоя таинственный дирижабль в небе во время выборов

Красноярцам не дает покоя таинственный дирижабль, который висел над городом в течение трех дней, пока длилось голосование в Госдуму РФ и Заксобрание края. Аэростат медленно перемещался по небу, но всегда находился в пределах городской черты – сообщают очевидцы с соцсетях и мессенджерах. (подробнее)

В Красноярске начался отопительный сезон

В Красноярске стартовал отопительный сезон. Как и было обещано главой города Сергеем Ереминым, с пятницы 18 сентября. На утро 20 сентября информация такова: все городские теплосети заполнены и параметры давления и температуры в норме. (подробнее)