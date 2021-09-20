Красноярцам не дает покоя таинственный дирижабль в небе во время выборов Фото: Антон БИБЕР

Красноярцам не дает покоя таинственный дирижабль, который висел над городом в течение трех дней, пока длилось голосование в Госдуму РФ и Заксобрание края. Аэростат медленно перемещался по небу, но всегда находился в пределах городской черты – сообщают очевидцы с соцсетях и мессенджерах. И гадают: кому он принадлежит и с какой целью был запущен.

Поначалу думали на студентов СибГУ имени Решетнева, которые изготавливали дирижабль, чтобы запустить его на 1 сентября, но те открестились: это не их рук творение. Тогда горожане вспомнили, что во время Универсиады в марте 2019 года над городом также парил аэростат, и его запустили полицейские для наблюдения и охраны общественного порядка.

Но на сей раз в пресс-службе ведомства уверенно прокомментировали: к нынешнему дирижаблю МВД отношения не имеет. Остается только догадываться, кто именно санкционировал покрытый тайной запуск летательного аппарата. Но то, что его задача – обеспечение общественного порядка, сомнению не подлежит.