В Красноярске начался отопительный сезон Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске стартовал отопительный сезон. Как и было обещано главой города Сергеем Ереминым, с пятницы 18 сентября. На утро 20 сентября информация такова: все городские теплосети заполнены и параметры давления и температуры в норме. Тепло уже поступило в 58% многоквартирных домов всего жилого фонда. Что касается социальных объектов, подключены уже 80% школ и детских садов, более 50% больниц и поликлиник, 60% ВУЗов и колледжей.

Администрация города планирует провести горячие линии по вопросам отопления через неделю после старта. Но что делать, если батареи холодные сейчас? Во-первых, проверьте, открыты ли вентили у вас в квартире, если они есть. Во-вторых, обратитесь в управляющую компанию. Потому что внутридомовые сети – это зона их ответственности. Их телефоны указаны в квитанциях об оплате коммунальных услуг или на объявлениях в подъезде.

- Запуск отопления – сложный процесс. Слесари УК и ТСЖ должны пройти каждый дом, проверить каждый вентиль, открыть задвижки, потом пройти ещё раз и проверить, нет ли завоздушенных стояков и если есть – развоздушить. По нормативам. у управляющих компаний есть 10 дней для запуска тепла в каждый дом, в каждую квартиру, в каждую комнату, - рассказали в пресс-службе администрации города.