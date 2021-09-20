Результаты выборов в Законодательное Собрание Красноярского края-2021: «Единая Россия» получила 34 депутатских мандата

Результаты выборов в Законодательное Собрание Красноярского края-2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
Подведены предварительные итоги трехдневного голосования в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Красноярского края. Данные на 13 часов озвучены председателем территориального избиркома Алексеем Подушкиным. Явка избирателей в Красноярском крае составила 41,6%, это на 10 % выше, чем было в единый день голосования в 2016 году.
Подсчитано 2 153 протокола, это 99,63 %. Недостает лишь 8 протоколов из отдаленных участков, но они в целом не смогут повлиять на общий результат.
В Законодательное Собрание проходят по партийным спискам:
«Единая Россия» - 31,6% (34 депутатских мандата),
КПРФ — 21,7% (8 мандатов),
ЛДПР — 14,6 (4 мандата),
«Новые люди» — 7,9% (2 мандата),
«Справедливая Россия» — 7,1% (1 мандат),
«Зелёные» — 5,1% (1 мандат).
По одномандатным и двухмандатным округам
1-й округ (Ленинский район) — Владимир Чащин (31,77%), «Единая Россия»;
2-й округ (Кировский район) — Сергей Горбунов (32,34%), «Единая Россия»;
3-й округ (Свердловский район) — Илья Зайцев (41,21%), «Единая Россия»;
4-й округ (Октябрьский район) — Алена Миронова (26,27%), «Единая Россия»;
5-й округ (Железнодорожный район) — Виталий Дроздов (27,9%), «Единая Россия»;
6-й округ (Солнечный) — Дмитрий Дмитриев (24,58%), «Единая Россия»;
7-й округ (Советский район) — Елена Пензина (30,51%), «Единая Россия».
8-й округ (Железногорский) — Алексей Кулеш (36,19%), «Единая Россия»;
9-й округ (Манский) — Александр Новиков (32,88%), «Единая Россия»;
10-й округ (Емельяновский) — Роман Гольдман (40,24%), «Единая Россия»;
11-й округ (Ачинский) — Владимир Чернышенко (38,29%), «Единая Россия»;
12-й округ (Назаровский) — Сергей Попов (30,76%), «Единая Россия»;
13-й округ (Балахтинский) — Борис Мельниченко (44,03%), КПРФ;
14-й округ (Краснотуранский) — Владислав Зырянов (51,32%), «Единая Россия»;
15-й округ (Курагинский) — Егор Васильев (37,2%), «Единая Россия»;
16-й округ (Рыбинский) — Сергей Филимонов (29,79%), «Единая Россия»;
17-й округ (Канский) — Юрий Адаменко (29,43%), «Единая Россия»;
18-й округ (Уярский) — Артур Аветисян (32,79%), «Единая Россия»;
19-й округ (Кежемский) — Екатерина Уделько (24,37%), самовыдвижение;
20-й округ (Лесосибирский) — Евгений Петренко (28,14%), «Единая Россия»;
21-й округ (Норильский) — Юрий Захаринский (49,4%), «Единая Россия»;
22-й округ (Талнахский) — Людмила Магомедова (51,86%), «Единая Россия»;
23-й округ (Таймырский) — Сергей Сизоненко (23,65%) и Валерий Вэнго (22,93%), «Единая Россия»;
24-й округ (Эвенкийский) — Валерий Фарукшин (32,36%), самовыдвижение, и Андрей Гаюльский (18,54%), «Единая Россия».
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