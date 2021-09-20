На неделе в Красноярске ожидается и первый снег и заморозки до -1 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

По прогнозу синоптиков, новая неделя в Красноярске станет самой холодной в сентябре. Температура будет опускаться все ниже день за днем.

По данным Гидрометцентра, самым теплым днем недели станет понедельник 20 сентября. Температура воздуха ожидается в пределах +11 градусов. Будет пасмурно и дождливо, а порывы ветра могут достигать 5-10 метров в секунду. Ночью похолодает до +2 градусов, ветер стихнет, а дождь прекратится. Атмосферное давление – 730-734 мм рт.ст.

Во вторник днем похолодает до +8 градусов. Небо затянет тучами и пройдет небольшой дождь. Средняя сила ветра составит 4 метра в секунду, но местами порывы могут достигать до 15 м/c. По прогнозу синоптиков, ночная температура упадет до +1 градуса и пойдет первый снег. Ветер слегка ослабнет до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737-741 мм рт.ст.

В среду днем в Красноярске похолодает еще сильнее – до +6 градусов. При этом погода останется пасмурной и дождливой, а ветер не ослабнет. Ночью небо останется затянутым тучами. Ожидаются первые реальные заморозки – до -1 градуса. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

В четверг дневная температура упадет до +5 градусов. В остальном погода не изменится – мелкий дождь, тучи и сильный ветер. Ночью похолодает до 0 градусов. Атмосферное давление – 743 мм рт.ст.

Чуть потеплеет в пятницу. Днем воздух прогреется до +7 градусов. В остальном все так же – дождь, серое небо. Но стихнет ветер до 2-6 метров в секунду. Ночью похолодает до +1 градуса. Атмосферное давление же повысится до 750 мм рт.ст.