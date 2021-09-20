Красноярский таксист помог пожилой женщине сохранить 600 тысяч рублей. Стоп-кадр видео

Красноярский таксист помог пожилой женщине сохранить ее деньги от мошенников. Произошло это 17 сентября. Изначально он принял заказ, поступивший через приложение. Пассажиркой оказалась 80-летняя бабушка, которая нервничала. Как рассказали молодой человек, его насторожило, что в ходе поездки адрес назначения поменялся. А в стареньком телефоне пассажирки, по которому она разговаривала, этого сделать было нельзя. Решил поговорить с ней начистоту.

Женщина призналась, что ей позвонила дочь. Точнее, какая-то женщина, которая ею представилась. Сказала, что якобы переходила дорогу в неположенном месте и из-за нее пострадала другая женщина – водитель. И теперь, чтобы замять дело, не составлять протокол, требуется 800 тысяч рублей. Затем к разговору подключился «следователь».

Узнав, что у красноярки на счету только 600 тысяч, мошенники согласились и на эту сумму. А чтобы все прошло гладко, уточники адрес и вызвали такси. Но не рассчитывали, что им попадется такой внимательный водитель, который нарушит все их планы.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, заведено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». Но самое парадоксальное в этой истории, что пожилая женщина, увидев незнакомый номер (к тому же с чужим – московским – кодом), не подумала сразу перезвонить дочери на ее телефон и проверить. И сделала это только после того, как узнала, что едва не стала жертвой мошенников.

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