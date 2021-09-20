Фоторобот ястреба и разъяснительная работа с осами: самые оригинальные истории от полицейских Якутии

Добрые твиты от МВД Якутии почти сразу уходят "в народ". Фото: инстаграм МВД Республики Саха.

Вместо коронавируса и выборов – отборные курьезы и драмы, вместо строгих пресс-релизов – живые истории. Самый «непротокольный» Твиттер, который ведет МВД Якутии, за лето пополнился новыми хитами. И какими! Такого, и захочешь, нарочно не придумаешь. Темы вечные, подача оригинальная. Почитаем?

План-перехват для хищника

Алдан: «На моего кота напали». Выехал УУП (участковый уполномоченный полиции – прим.ред.). По прибытии установлено, что в полицию обратилась хозяйка кота. Около частного дома кот подрался с ястребом. Причиной конфликта стал голубь, которого съел ястреб. Оба участника конфликта получили легкий вред здоровью. Ястреб скрылся.

Соцсети откликнулись сразу:

- План-перехват объявлен?

- Прочитала новость котам.

- Вижу УК РФ 105, 244, 112. На 20-25 лет наскреб.

- С котом проведена профбеседа.

- Кот смог составить фоторобот ястреба?

Кот и ястреб не поделили голубя, а разбираться вызвали полицейских. Фото: скрин с аккаунта МВД Якутии в Твиттере.

Конопля… попугайчику

Якутск: участковыми уполномоченными отдела полиции №1 МУ МВД России задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений. В ходе разбирательств мужчина начал придумывать различные предлоги. Сперва сообщил полицейским, что выращенное им растение является крапивой, а хранящиеся семена конопли добыл в виде корма для попугаев. Затем, признав несостоятельность данной версии, мужчина выдвинул другую: якобы растение должно было послужить фоном для селфи, как будто он находится в Маньчжурии.

Соцсети:

- В Манчжурии? А что не на Ямайке?

А как вам такой поворот? Фото: скрин с аккаунта МВД Якутии в Твиттере.

Делай «кусь»!

Жатай: «в травмпункт обратился мужчина с укушенной раной». Выехал УУП. По прибытии установлено, что гражданин живет в частном секторе. Мужчина заметил, в чей-то капкан попался суслик. Он освободил застрявшую лапку суслика, однако испуганный зверек укусил спасителя за пальцы и убежал. Мужчина обратился в больницу за медпомощью.

Необычные случаи связаны не только с людьми, но и их питомцами. Фото: инстаграм МВД Республики Саха.

Якутск: «осы летают по дому, не могу встать, лежу под одеялом». Выехал УУП. По прибытии установлено, что заявитель - пенсионер, живет один. С детьми не общается. Как выяснилось, на крыше дома завелся улей. После беседы было решено вызвать службу спасения. Заявитель ушел ночевать к своему соседу.

Соцсети: «А чего он от вас-то хотел? Чтобы с осами провели разъяснительную работу?».

Одна сатана

Мирный: «украли золотые украшения на 150 тысяч рублей». Выехал СОГ (следственно-оперативная группа - прим.ред). Подозреваемым оказался 60–летний бывший муж потерпевшей. По прибытии установлено, что бывшие супруги проживают вместе, и когда женщина уехала на несколько дней на дачу, подозреваемый похитил из шкатулки ее золотые украшения. Мужчина пояснил, что подаренные им золотые изделия он сдал в ломбард, а остальное выкинул в мусорный контейнер назло бывшей жене. Вырученные средства потратил на спиртные напитки и продукты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Жатай: «пьяный управляет машиной». Обратился аноним. Выехал УУП. По прибытии установлено, что после совместного распития муж с женой поссорились. Супруг ушел из дома, а его жена подумала, что он сел пьяным за руль. Женщина испугалась и обратилась в полицию. Как оказалось, мужчина все это время сидел на скамейке возле подъезда.

… Кстати, полицейские Якутии завели собственный аккаунт в Твиттере еще 2014-м году. Поначалу не выделялись – выкладывали сухие отчеты. Но постепенно выработали собственную подачу – короткие (когда получается) истории с яркой концовкой. Сработало! Официальная страница МВД моментально сделалась одной из самых обсуждаемых в соцсетях. А добрые твиты из «дежурки» ушли в народ.

На официальной странице МВД вместо сухих отчетов - живые истории о людях и не только. Фото: инстаграм МВД Республики Саха.

НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ

А этот случай, мы не преувеличиваем, просто перл!

Якутск: 12 августа в 07. 24 на экстренный номер «112» поступил тревожный звонок: «Спасите. Меня похитили из центра. Силой удерживают в каком-то помещении без окон и освещения, через щель в двери вижу цифру «7» на черной двери напротив». Звонила женщина. По сигналу «тревога» были подняты сотрудники оперативных и наружных служб полиции, на прочесывание территорий направлены участковые уполномоченные. Уголовный розыск МВД и территориальных отделов полиции отрабатывали город по квадратам.

Оперативниками отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» было установлено местонахождение женщины. Туда первыми подоспели участковые уполномоченные. На их требования открыть дверь никто не отвечал. Тогда было принято решение изучить обстановку в квартире через окно. Участковый уполномоченный полиции второго отдела полиции поднялся на карниз окна первого этажа панельного дома и обнаружил спящую женщину.

Женщина вызвала полицию... от одиночества? Фото: скрин с аккаунта МВД Якутии в Твиттере.

«Похищенная», проснувшись, предъявила претензии полицейскому, прибывшему на ее спасение, и даже норовила столкнуть лейтенанта полиции, который, к слову, был при полном служебном обмундировании. Нетрезвая женщина пояснила полицейским, что никто ее не похищал, а свой ложный вызов аргументировала отсутствием должного внимания к своей персоне. Чуть протрезвев, женщина сообщила полицейским, что находится в глубоком стрессе из-за смерти ребенка, и ей нужно было выговориться.

Была запрошена информация по личности женщины из органов системы профилактики. Из нее следует, что несколькими годами ранее женщина состояла на профилактическом учете по причине злоупотребления алкоголем, но затем исправилась. Является матерью 17-летней девушки, которая, к счастью, жива-здорова, проживает у родственников покойного отца. В отношении 38-летней женщины составлен протокол за «Заведомо ложный вызов специализированных служб».

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