Кукла вуду для соседки и варенье вместо крови: самый добрый Твиттер от МВД Якутии пополнился новыми хитами

Не коронавирусом единым: пока мир озабочен пандемией и курсом доллара, полицейские из Якутии своими руками делают жизнь немного лучше. А доказательство - официальный аккаунт в твиттере, где вместо строгих рапортов и пресс-релизов – живые человеческие истории. Неслучайно этой зимой он стал самым обсуждаемым в Рунете. А COVID, да еще самоизоляция подбросили поводы для новых перлов. Правда, их не так много, темы, в основном, «вечные». Почитаем хиты за два месяца:

«Жатай: «На 3 этаже на подоконнике стоит девочка». Выехали УУП и ПДН (участковый уполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних – прим.ред.). По прибытии установлено, что ребенок стоял на подоконнике под наблюдением родителей, смотрели на улицу. С родителями проведена профбеседа».

«Якутск: «В моем дачном доме побывал неизвестный. Обнаружила внутри дома чей-то личный дневник». Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 27-летний мужчина. Выяснилось, что злоумышленник узнал об отсутствии хозяев в дачном доме и, взломав окно, проник внутрь. Пока там жил, он приметил соседнюю дачу, хозяева которой также отсутствовали, и решил похитить оттуда ценные вещи».

- Дорогой дневник! – комментируют читатели. - Сегодня я проник в дом соседей. Здесь очень уютно, и я чувствую, что здесь мои мятущиеся мысли придут в спокойствие, и вдохновение вновь подарит мне силы взять в руки перо, и продолжить мой роман. P.S. В холодильнике ни хрена нет. Надо взломать ларек.

«Мирный. Обратилась пенсионерка с просьбой помочь. Направили наряд ППС. По прибытии установлено, что в огород бабушки зашли коровы. Коров разогнали».

«Центральный округ: «Муж приехал с Олекминска и не хочет со мной жить». Звонившая отказалась писать заявление».

- Тут без МВД не разобраться, однозначно, - отозвались пользователи.

- Подлец. Надо оказать влияние.

- Какие трагедии вам доверяют. Раньше с таким в партком шли.

- У людей трагедия, а им заявление подавай. Могли бы просто пристегнуть наручниками этого негодяя к заявительнице. Чего с ним разговаривать?

Улыбочку, это полиция!

«Алдан: «Неизвестные посредством куклы вуду пытаются повлиять на здоровье». Выехал УУП. По прибытии установлено, что заявительница долгое время распивала спиртное, из-за чего у нее начались галлюцинации».

«Жатай: «Муж ходит по дому с автоматом». Выехал УУП. По прибытии установлено, что между супругами произошла ссора. Автомат не настоящий, а для игры в страйкбол».

«Гагаринский округ: «Плохо покрасили стены в ванной». Выехал УУП. По прибытии заявительницы дома не оказалось. Выяснилось, что женщине не понравилась услуга ремонта. Краска была очень липкая. Супруг отказался писать заявление».

«Губинский округ: человек повесился на балконе. Информация поступила с номера 112. Передано в полицию. Выяснилось, что на балконе висит чучело, одетое, как человек. Заявитель утром шел на работу и решил, что это повесился человек».

«Жатай: по улице ходят люди. Обратилась бабушка. Выехал УУП. Установлено, что пенсионерка, увидев в окне людей, позвонила в полицию узнать, не закончилась ли самоизоляция».

А вот один из хитов.

«Центральный округ: на соседнем балконе по стене стекает кровь. Заявители предположили, что сосед застрелился. Выехал СОГ. По прибытии установлено, что сосед на балконе варил бражку. Она взорвалась и задела банку варенья».

- Чего гадать? – был комментарий. - Сразу по-доброму, по-соседски: застрелился!

… Сам твиттер-аккаунт существует с 2014 года. Первое время ничем не отличались от других. Но постепенно выработали собственную подачу. Истории в две-три строки и необычный финал, что-то типа анекдота. Цель – дать понять, что не остается без внимания каждый вызов. Поскольку работа полиции – этот не только серьезные случаи, но и такие эпизоды, из которых, в конечном итоге, состоит жизнь. Нетривиальную разработку руководство одобрило. И дело пошло. Теперь у аккаунта 11 тысяч подписчиков, ну а поклонников в разы больше.

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Вместо пафосных рапортов – отборные курьезы, вместо сухих пресс-релизов – позитивные фото. Даже не верится, что это по-ли-ция, официальный аккаунт МВД Якутии. Этой зимой он стал самым обсуждаемым в Рунете. А февраль, в особенности прошедшие праздники «подкинули» поводы для новых постов. Почитаем хиты (подробности).

Телефон в сапоге, замерзший иностранец и бабушка с шоколадкой: полиция Якутии завела твиттер с курьезными сообщениями

«В столе» у журналистов, признаемся, немало перлов из официальных релизов пресс-служб. Но вот тому, что сделала якутская полиция, прямо хочется похлопать от души (не шутим!). Серьезнейшее ведомство, как начальство в подобных относится к «шуточкам», все знают. Но... согласовали на всех уровнях, да запустили проект «Дежурка14» в Твиттере. Стали выкладывать короткие записи о реальных, но курьезных происшествиях. И народ принял «на ура»: посты полицейских собирают сотни «лайков», число подписчиков увеличивается каждый день чуть не на тысячу. Собственно, и писать всегда есть о чем: жизнь подкидывает те еще сюжеты (подробности).