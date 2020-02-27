2020-02-27T09:05:25+03:00
Общество

В поисках белки и коня с коньяком: самый добрый Твиттер продолжает вести МВД Якутии

Улыбнитесь, это полиция!
Ася ЖУКОВА
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В поисках белки и коня с коньяком: самый добрый Твиттер продолжает вести полиция Якутии. Фото: МВД Якутии, инстаграм.В поисках белки и коня с коньяком: самый добрый Твиттер продолжает вести полиция Якутии. Фото: МВД Якутии, инстаграм.
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Вместо пафосных рапортов – отборные курьезы, вместо сухих пресс-релизов – позитивные фото. Даже не верится, что это по-ли-ция, официальный аккаунт МВД Якутии. Этой зимой он стал самым обсуждаемым в Рунете. А февраль, в особенности прошедшие праздники «подкинули» поводы для новых постов. Почитаем «хиты»:

«Строительный округ: на балконе поселилась белка, просят участкового. Заявительница боится, что зверек занесет инфекцию. В последний раз белку видели в НОЯБРЕ. Проводится проверка».

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«Студгородок: неизвестный похитил пакет. По словам заявительницы, она вышла выносить мусор. В темноте кто-то вырвал у нее пакет. («Тимуровцы XXI века: насильно отнимают пакеты с мусором и сами относят их на помойку?» - тут же откликнулся народ. А кто-то вспомнил историю в тему: «У знакомой так анализ кала украли в автобусе»).

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«Сайсарский округ. Звонит мужчина, утверждает, что неизвестный выкинул в канализационную трубу новорожденных детей и ему слышен их плач. Он светит фонариком, но найти не может. Направлен наряд ППС. Оказалось, в трубе плачут новорожденные щенки. Заявитель забрал щенят себе».

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«Центральный округ. Ночью поступил вызов. Украли коня с сумкой. Выехал ППС. Оказалось, заявительница вместо того, чтобы сказать «коньяк», сказала «коня». Проводится проверка».

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«Октябрьский округ. Бабушка подозревает, что пока она выгуливает собаку, в ее квартиру проникают посторонние люди и воруют платья. Выехала опергруппа. Как оказалось, бабушка 5 раз меняла замки. Все платья на месте».

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«Центральный округ: вечером на автобусной остановке обнаружен подозрительный предмет. Выехали сотрудники ГИБДД. Оказалось, это школьный рюкзак, который принадлежит 2-класснику. Рюкзак доставлен и передан матери школьника. По словам женщины, ничего из рюкзака не пропало».

Сам аккаунт существует с 2014 года. Сначала были, как все. Но со временем выработали собственную подачу. Это короткие истории с неожиданным финалом, что-то вроде анекдотов. Цель – показать, что отрабатывается КАЖДЫЙ вызов. Ведь будни полиции – не только тяжелые преступления, но и такие «мелочи», из которых все складывается… К слову, на нестандартный подход начальство дало добро. И понеслось! Сейчас у аккаунта 8 тысяч подписчиков, а поклонников миллионы.

«Теперь ждем 8 марта, - комментируют пользователи. – Чем не время для восхитительных историй?».

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«В столе» у журналистов, признаемся, немало перлов из официальных релизов пресс-служб. Но вот тому, что сделала якутская полиция, прямо хочется похлопать от души (не шутим!). Серьезнейшее ведомство, как начальство в подобных относится к «шуточкам», все знают. Но... согласовали на всех уровнях, да запустили проект «Дежурка14» в Твиттере. Стали выкладывать короткие записи о реальных, но курьезных происшествиях. И народ принял «на ура»: посты полицейских собирают сотни «лайков», число подписчиков увеличивается каждый день чуть не на тысячу. Собственно, и писать всегда есть о чем: жизнь подкидывает те еще сюжеты (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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