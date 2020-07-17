Боевики на птицефабрике и тубус вместо бомбы: самый курьезный Твиттер от МВД Якутии выдал новые перлы

Улыбочку, это полиция! Фото: инстаграм МВД Якутии.

Наша служба и опасна, и… курьезна. Самый добрый Твиттер от МВД Якутии, где вместо сухих пресс-релизов – живые человеческие истории, пополнился новыми хитами. Любопытно: пока мир обсуждает коронавирус и масочный режим, здесь как раз темы вечные. Вот перлы за два месяца:

Нерюнгри: «грабеж, у меня отобрали банковскую карту». Выехали УУП (участковый уполномоченный полиции – прим.ред.). По прибытии установлено, что жена заявителя забрала карту у своего мужа, чтобы тот не смог купить алкоголь.

Супруга подкинула проблему. Фото: Твиттер МВД Якутии.

Октябрьский округ. «Снимают отбойники у дороги». Обратилась пенсионерка. Выехал УУП. По прибытии был опрошен прораб, который пояснил, что согласно проекту на дороге ведутся ремонтные работы.

Нерюнгри: «дома происходит скандал». Выехал УУП. По прибытии установлено, что заявительница в состоянии алкогольного опьянения скандалила со своей матерью. Причиной скандала послужило то, что, по мнению дочери, ее не любит мать.

Промышленный округ: «похитили пакет с продуктами и документами». Выехал УУП. По прибытии установлено, что пакет утащила собака. Хозяин питомца установлен. Пакет вернули.

Губинский округ. «Соседи постоянно готовят. И днем, и ночью». Выехал УУП. По прибытии установлено, что в соседней квартире проживает семья. Бабушке показали, что соседи в производственных масштабах еду не готовят, готовят только для себя. Как оказалось, соседи пользуются приправой, а вытяжка у дома плохая.

Накормите бабушку! Фото: Твиттер МВД Якутии.

Гагаринский округ. «Нашел в шортах иглу, похоже, у меня СПИД». Выехал ППС. По прибытии установлено, что заявитель в нетрезвом состоянии.

Автодорожный округ: «видел группу вооруженных и одетых в маскхалаты боевиков на машинах в районе Птицефабрики». Выехал УУП. По прибытии установлено, что это ребята из пейнтбольного клуба.

Откуда боевики на птицефабрике? Фото: Твиттер МВД Якутии.

Алдан: «сосед поставил машину возле моей антенны, телевизор теперь не показывает». Выехал УУП. По прибытии было решено поправить антенну. Уговорили соседа переставить авто, чтобы просто успокоить бабушку.

Сайсарский округ: «моя жена не открывает дверь, у нее другой муж». Выехал ППС. По прибытии информация не подтвердилась. Женщина находится дома одна. Заявитель в нетрезвом состоянии.

Мирный: обнаружен подозрительный предмет. Выехали сотрудники МЧС, полиции, ГИБДД, скорая помощь. По прибытии установлено, что возле лифта предприятия инженер забыл свой тубус. Работники предприятия подумали, что это бомба, и вызвали полицию.

Какой такой тубус? Фото: Твиттер МВД Якутии.

К слову, твиттер-аккаунт в МВД Якутии завели еще в 2014-м году. Поначалу были, как все – строгие отчеты да рапорты. Но потом придумали свою подачу – короткие истории с неожиданным финалом. Вроде анекдота. Необычная задумка пошла на ура – как в соцсетях, так и у начальства. Ведь цель-то какая: показать, что работы полиции – это не только серьезные случаи, но и яркие эпизоды, из которых, в конечном итоге, состоит жизнь.

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Не коронавирусом единым: пока мир озабочен пандемией и курсом доллара, полицейские из Якутии своими руками делают жизнь немного лучше. А доказательство - официальный аккаунт в твиттере, где вместо строгих рапортов и пресс-релизов – живые человеческие истории. Неслучайно этой зимой он стал самым обсуждаемым в Рунете. А COVID, да еще самоизоляция подбросили поводы для новых перлов. Правда, их не так много, темы, в основном, «вечные». Почитаем хиты за два месяца (подробности).

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Вместо пафосных рапортов – отборные курьезы, вместо сухих пресс-релизов – позитивные фото. Даже не верится, что это по-ли-ция, официальный аккаунт МВД Якутии. Этой зимой он стал самым обсуждаемым в Рунете. А февраль, в особенности прошедшие праздники «подкинули» поводы для новых постов. Почитаем хиты (подробности).

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«В столе» у журналистов, признаемся, немало перлов из официальных релизов пресс-служб. Но вот тому, что сделала якутская полиция, прямо хочется похлопать от души (не шутим!). Серьезнейшее ведомство, как начальство в подобных относится к «шуточкам», все знают. Но... согласовали на всех уровнях, да запустили проект «Дежурка14» в Твиттере. Стали выкладывать короткие записи о реальных, но курьезных происшествиях. И народ принял «на ура»: посты полицейских собирают сотни «лайков», число подписчиков увеличивается каждый день чуть не на тысячу. Собственно, и писать всегда есть о чем: жизнь подкидывает те еще сюжеты (подробности).